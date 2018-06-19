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19 Haziran 2018 Salı
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    • Yağmur şehri felç etti

    Bolu’da aniden bastıran sağanak yağmur yağışı, şehir merkezini esir aldı. Merkezde alt geçitlerde ve yan yollarda su taşkınları meydana gelirken, ağaçlar yollara devrildi.

    19 Haziran 2018 Salı 16:20
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    Yağmur şehri felç etti
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    Haber: Semih Baykal

    İlimiz şehir merkezi bir anda sağanak yağmurun etkisi altına girdi. Yaklaşık bir saat boyunca etkili olan yağmurdan dolayı Bahçelievler ile Beşkavaklar Mahallesini birbirine bağlayan 80’nci alt geçitin de su taşkını meydana geldi. Yaklaşık 50 cm metreye ulaşan su seviyesinden dolayı otomobil sürücüleri zor anlar yaşadı. Alt geçitte yaşanan su taşkını nedeniyle olay yerine Bolu Belediyesine bağlı Zabıta ekipleri geldi. Ekipler alt geçiti yaya ve araç geçitine kapatarak suyu boşaltmak için çalışmalara başladı. Öte yandan şehir merkezinde bulunan yan yollarda da su taşkınları meydana geldi. Buralarda da ekipler suları boşaltmak için çalışmalara başladı.

    AĞAÇLAR DEVRİLDİ

    Sağanak yağmur yağışlarından dolayı Borazanlar Mahallesi Hürriyet Caddesi üzerinde bulunan ağaçlarda toprağın yumuşamasıyla birlikte yola devrildi. Şans eseri o anda yaya ve araçların geçmemesi olası bir faciaya neden olmadı. Ağaçların derildiği haber alan İtfaiye ve Polis ekipleri hemen olay yerine geldi. İtfaiye ekipleri, hiç vakit kaybetmeden ağaçları yoldan temizleyerek tekrar trafiğin açılmasını sağladı.

    Anahtar Kelimeler: Bolu’da, Aniden, Bastıran, Sağanak, Yağmur

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