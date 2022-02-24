Yağmur ve sis etkili



Haber: C. Kutay Aykan

Sis ve yağış sebebiyle bölgede trafik akışında zaman zaman aksamalar yaşanıyor. Güzergahta tedbir alan trafik ekipleri, sürücüleri hız yapmamaları ve takip mesafesini korumaları konusunda uyarıyor. Karayolları ekipleri de ışıklı tabelalarla sürücülere dikkatli olmaları yönünde ikazda bulunuyor. Kent merkezlerinde sağanak etkili oluyor. Öte yandan Bolu ve Düzce kent merkezinde sağanak, günlük yaşamı ve ulaşımı olumsuz etkiliyor. Kent merkezlerinde gece başlayan sağanak, etkisini artırarak devam ediyor. Yağış nedeniyle yol kenarlarında su birikintileri oluştu. İşe gitmek için sabah saatlerinde evlerinden çıkanlar, sağanaktan şemsiye yardımıyla korunmaya çalıştı. Meteoroloji yetkililerinden alınan bilgiye göre, gün boyunca sağanağın etkili olacağı kentte gece ise karla karışık yağmur bekleniyor.