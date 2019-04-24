Yağmur ve soğukta kutlama!

Haber: Birol ERTUNÇ

Sakarya İlkokulunda tam bir düşüncesizlik örneği yaşandı. Havanın soğuk ve yağmurlu olmasına rağmen, okul idaresi bu durumu bile aldırış etmeden küçücük çocukları yağmur altında eğlence yaptırdı. Edinilen bilgiye göre Bolu Valiliğinin okula kapalı spor salonunda kutlama izni vermediği öğrenildi.

Sabah saatlerinde okulun bahçesinde toplanan veliler, çocukları şemsiye altında ve okulun giriş kapısının saçaklı bölümüne girerek izlerken, küçük çocuklar ise incecik kıyafetleri ve vücutlarının bazı bölgelerinin çıplak olması nedeniyle hem üşüdüler hem de yağmur altında ıslandılar. Bu da yetmiyormuş gibi yere de bir bez parçası konularak, güya çocukların yağmurdan etkilenmemesi için yoğun çaba göstermişler.

Küçük çocuklar müzik ve yağmur eşliğinde kutlama yaparken, okulun diğer öğrencileri ise montlarının kapşonlarını başlarına geçirerek, ıslanmamaya çalıştılar. Yağmur ve soğuk altında bu çocuklara nasıl bir işkence yapılır, anlaşılır gibi değil.

Güncelleme Tarihi: 24 Nisan 2019, 12:11