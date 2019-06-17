Yağmur yağdı böyle oldu

Haber: Kasım ŞAHİN

Haber: C. Kutay AYKAN

Son günlerde özellikle akşam saatlerinde etkisini gösteren şiddetli yağmur yağışı, Pazartesi akşamüstü yine kendini gösterdi. Cici Taksi alt geçidi suyla dolarken, şehrin birçok yerlerinde evleri su bastı. Baskınlara itfaiye ile birlikte emniyet birimleri de müdahalede bulundu.

Yağmur yağışı birde maddi hasarlı kazalara neden oldu. Konuralp Caddesi girişinde 14 DY 945, 14 DZ 240 ile 34 AJD 992 plakalı araçlar zincirleme kazaya karıştı. Kazada yaralanan kimse olmadı.