Haber: Kasım ŞAHİN

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün hava tahmin raporu tuttu. Yapılan uyarıda Bolu’da Pazar günü öğleden sonra şiddetli yağmur yağışının olacağı bildirildi ve öğleden sonra yaklaşık yarım saat süren şiddetli yağmur yağışı, vatandaşları ansızın yakaladı.

Yağmur ve lodosun başlamasıyla birlikte şehir merkezindeki bir semt ile mahalle de elektriksiz kaldı. Trafo arızası nedeniyle elektrik kesintisi yaklaşık 1.5 saat sürdü. Bir anda yağmur yağışına yakalanan vatandaşlar, ıslanmamak için adeta maraton koşusu yaparken, küçük çocuklar ise İzzet Baysal Caddesinde futbol oynamayı tercin etti. Yağmurdan ıslanmamak için bir vatandaşta başına karton kutuyu geçirmekte bulurken, ortaya da böylesine ilginç görüntü çıkartmış oldu.