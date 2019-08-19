Yağmura ve sise aldırmadan yürüdüler

Haber: Aysun Beykoz

Türkiye’nin uluslararası işaret sistemiyle belirlenen en uzun yürüyüş parkurlarına sahip olan Bolu’da doğa ilgi her geçen gün daha da artıyor. Bolu’yu doğa sporlarının merkezi yapma hedefiyle her hafta farklı bir etkinliğe imza atan Bolu Belediyesi, keşfedilmeyi bekleyen “Köroğlu Şelalesi”ne doğa yürüyüşü düzenledi.

Büyük ilgi gördü

Doğaseverlerin büyük ilgi gösterdiği etkinlikte Bolu, Ankara, İstanbul ve çevre illerden gelen 29 doğasever, yağan yağmura ve sisli havaya rağmen 2 bin 400 rakımlı Köroğlu zirvesinden başlayarak Köroğlu Şelalesi’ne kadar zevkli bir doğa yürüyüşü gerçekleştirdi. Zorlu coğrafi koşullarında 6 saatlik yürüyüş yapan doğa tutkunları, eşsiz güzelliği ile görenleri kendisine hayran bırakan Köroğlu Şelalesi’nde Türk bayrağı açarak yürüyüşü sonlandırdı.

Güncelleme Tarihi: 19 Ağustos 2019, 11:22