Yağmurlu geri dönüyor

Haber: C. Kutay Aykan

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından açıklanan hava tahmin raporlarına göre ilimizde, önümüzdeki 5 gün boyunca yağışlı havanın etkili olması bekleniyor. Meteorolojik verilere göre 27 Mayıs Perşembe günü mevzi sağanak yağışlı olacağı beklenirken 28 Mayıs Cuma ve 29 Mayıs Cumartesi günleri havanın gök gürültülü sağanak yağışlı olacağı öngörülüyor.

Meteorolojiden alınan bilgilere göre Cumartesi günü hava sıcaklığı 10 derece birden düşecek.

Meteorolojiden yapılan uyarıda vatandaşlar oluşabilecek sel ve taşkınlara karşı dikkatli olmaları konusunda uyarıldı.