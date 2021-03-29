Yağmurlu hava etkili olacak

Haber: Aysun Beykoz

Geçtiğimiz hafta sıcaklıkların sıfırın altında seyrettiği ve kar yağışının etkili olduğu ilimizde bu hafta sıcaklıklar yükselişe geçiyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan hava tahmin raporuna göre sıcaklıklar ilimizde 12 dereceye kadar çıkacak. Meteoroloji tahminlerine göre kar yağışının etkisini kaybedeceği ilimizde yağmurlu havanın etkili olması bekleniyor. Meteorolojiden yapılan bildirimde vatandaşlar yağışlar sebebiyle oluşabilecek olumsuzluklara karşı uyarıldı.

Meteorolojiden yayınlanan hava tahmin raporuna göre ilimizde hava bu hafta şu şekilde olacak:

30 Mart Salı: Çok bulutlu, en düşük-2 en yüksek 7 derece

31 Mart Çarşamba: Hafif Yağmurlu en düşük 1 en yüksek 10 derece

1 Nisan Perşembe: Yağmurlu en düşük 2 en yüksek 9 derece

2 Nisan Cuma: Çok bulutlu en düşük 2 en yüksek 12 derece