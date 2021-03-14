Yağmurlu hava geliyor

Haber: Erdal Tanrıverdi

Son günlerde sıcaklığın gün içerisinde 15-16 derecelere kadar çıktığı ilimiz Bolu’da güneşli hava etkisini kaybedecek. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan son hava durumu değerlendirmelerine göre bu hafta ilimizde karla karışık yağmurlu hava etkili olacak.

Meteorolojik verilere göre ilimiz Bolu’da hafta içi havanın şu şekilde olması bekleniyor:

15 Mart Pazartesi günü sağanak yağışlı, sıcaklık en yüksek 16 en düşük 4 derece,

16 Mart Salı günü gök gürültülü sağanak yağışlı, sıcaklık en yüksek 11 en düşük 3 derece,

17 Mart Çarşamba günü karla karışık yağmurlu, sıcaklık en yüksek 7 en düşük -2 derece,

18 Mart Perşembe günü karla karışık yağmurlu, sıcaklık en yüksek 8 en düşük -3 derece,

19 Mart Cuma günü karla karışık yağmurlu, sıcaklık en yüksek 9 en düşük -2 derece.