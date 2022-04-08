Yağmurun yağması dereleri coşturdu

Haber: Erdal Tanrıverdi

Bolu Abant Gölü Tabiat parkının çevresindeki akarsulardan oluk oluk su geliyor. Abant çevresinde pansiyon işleten vatandaşların, pansiyonlarının hemen yakınından geçen bu akarsu tehlikeli hal almaya başladı ve bölgedeki işletmeciler tarafından, heyelandan dolayı suyun böyle aktığını iddia edildi. Daha önceden bölgenin çeşitli yerlerinde yoğun kar yağışı sonrasında toprak kaymaları meydana gelmişti. Dün gece saatlerinde etkili olan şiddetli yağmur yağışının ardından da Abant’ın etrafındaki derelerden güldür güldür su akıyor.

“HEYELANDAN DOLAYI DERE BU HALE GELDİ”

Sosyal medya aracılığı ile bizimle iletişime geçen pansiyon işletmecisi Esra Bilgi, “Abant çevresinde pansiyon işletiyoruz dereden dolayı tedirginiz önlem alınmasını istiyoruz, Önlem alınmalı gelip gördüler heyelandan dolayı dere bu hale geldi” ifadelerini kullandı.