Haber: Kasım ŞAHİN

Yakabayat köyünde 27.03.2018 tarihinde saat 03.23.53’de 2.0 şiddetinde bir deprem meydana geldi. Kandille Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü’nün verilerine göre 24.03.2018 tarihinde de Kızılağıl köyünde de 2.3 şiddetinde bir deprem meydana geldiği belirtildi.

Yakabayat köyünde meydana gelen 2.0 şiddetindeki deprem de yaşam alanlarında bir zararın meydana gelmediği ancak bazı vatandaşların depremi hissederek evlerinden dışarıya çıktığı ve kısa süreli paniğin ardından köylülerin evlerine geri döndükleri öğrenildi.