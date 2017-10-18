İzmit Fethiye Caddesindeki bürosunda silahlı saldırı sonucu ölen hemşerimiz Avukat Mehmet Samim Geredeli’nin katil zanlısı Serhat Abdullah Sağ, İstanbul Kağıthane’de bir eğlence mekanında yakalanmıştı. Eğlendiği esnada Kocaeli Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu dedektiflerinin operasyonu neticesi yakalanarak gözaltına alınmıştı. Emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Sağ, çıkarıldığı sorgu savcısı tarafından tutuklanması istemiyle nöbetçi mahkemeye yollandı. Sorgu savcılığının istemine uyan Nöbetçi mahkeme zanlıyı tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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