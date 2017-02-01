Haber; Aysun BEYKOZ

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı Özel Soruşturma Bürosunca Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensuplarına yönelik yürütülen operasyonlar kapsamında ilimizden 1 emniyet ve 1 jandarma mensubu yakalanarak gözaltına alındı. Operasyon kapsamında Sakarya, Hatay, Hakkari, Kahramanmaraş, Mersin, Aydın, Bolu, Şırnak, Şanlıurfa, Osmaniye, Yalova, Kayseri, Ankara, Erzurum, Mardin ve İstanbul'da FETÖ ile irtibatlı oldukları ve örgütün şifreli haberleşme programı olan Bylock kullandığı tespit edilen ve aralarında polis ve jandarma personelinin de bulunduğu 19 şüpheli Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekiplerinin yaptıkları operasyonla gözaltı alınmıştı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 2’si bayan 11 polis, 5 jandarma personeli toplam 16 şahıs Yenikent Devlet Hastanesinde alınan sağlık raporu sonrasında adliyeye sevk edildi.