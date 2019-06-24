Yakında halkla buluşacaklar

Haber: C. Kutay AYKAN

Bolu Öğretmenevinde düzenlenen ve Yeniden Refah Partisi Teşkilatlardan sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Bahattin Sungur’un başkanlık ettiği toplantıya Bolu İl ve ilçe teşkilat mensuplarının katılımı ile değerlendirme toplantısı yapıldı.

Konu ile ilgili açıklama yapan Yeniden Refah Partisi Bolu İl başkanı Hayrettin Aytar “Bolu İL ve ilçelerindeki teşkilatlarımızı büyük ölçüde tamamladık, Yeniden refah partisi Bolu İL ve ilçe kongrelerimizi önümüzdeki günlerde tamamlayarak halkla buluşma ve tanıtım çalışmalarına başlayacak ve projelerimizi halkımıza açıklamaya başlayacağız” şeklinde konuştu.