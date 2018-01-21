Haber: BMA

DSİ Atık Su Daire Başkanlığı Atık Su Şube Müdürü İmran Hillez ve teknik personeller Gerede Belediye Başkanı Mustafa Allar’ı ziyaret ederek yeni yapılacak kollektör hattı için arazi çalışması yaptılar. Sofular köyü yolu üzerinde bulunan evsel atık tesisinin taşınması kararlaştırılırken, yapılan arazi çalışmaları neticesinde arıtmaya giden ana kollektör hat ile yeni yapılacak olan göl bölgesinin kanalizasyon hattının bağlanacağı nokta ve ışıklı regülatörünün mansabına yapılacak arıtmaya gidecek atık su kollektör hattı belirlenmiş oldu. Böylece ilçenin güneyindeki tüm hatlar bu kollektör hatta bağlanacak ve bu hatla yeni yapılacak ışıklı regülatör mansabındaki arıtmaya kadar kollektör hat yapılacak. Ziyarette ayrıca DSİ’nin kısa zaman sonra kollektör hattı yapım ihalesine çıkacağı belirtildi.