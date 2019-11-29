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Yakında Yedigöller’de de hizmete girecek

​​​​​​​Yedigöller MP ve Abant TP da HGS sistemleri ve ziyaretçi giriş çıkışları için incelemeler yapıldı. Abant’a yoğun ilginin fazla olması nedeniyle ikinci HGS sistemi devreye girdi.

Yakında Yedigöller’de de hizmete girecek

Haber: Aysun BEYKOZ

DKMP Genel Müdür Yardımcı Mustafa Bulut, Daire Başkanı Mehmet Karaca Bölge Müdürümü Erdem Karaagaç ile Şube Müdürleri ve teknik personeller Yedigöller ile Abant’ta incelemelerde bulundular. Abant’a olan yoğun ilgi nedeniyle ilk açılan HGS sistemi yetersiz kalınca devreye ikinci HGS sistemi sokuldu. Bu sayede vatandaşlar ve araçlar kısa sürede Abant’a giriş yapacaklar.

Edinilen bilgiye göre, Abant’a kurulan HGS sisteminin bir örneği de Yedigölller girişine konulacak. Teknik işlemlerin tamamlandığı ve en kısa sürede de Yedigöller girişinde faaliyete geçeceği öğrenildi.

Güncelleme Tarihi: 29 Kasım 2019, 13:58
Esra Perçin

Esra Perçin

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