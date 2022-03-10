Yaklaşık 100 üreticiye ‘Balarısı Sağlığı’ anlatıldı

Haber: C. Kutay Aykan

İlkbaharın gelmesiyle birlikte artık arılar kovanlarında dışarıya salınacak. Bolu İli Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı İsmail Ünalan öncülüğünde Bolu Ticaret ve Sanayi Odası Konferans salonunda bilgilendirme yapmak üzere, Uludağ Üniversitesi Veterinerlik Fakültesinden Prof. Dr. Levent Aydın geldi. Prof. Dr. Aydın, “Balarısı Sağlığı (Hastalık ve Zararlılar) ve Biyogüvenlik” hakkında arı yetiştiricilerine bilgilendirme yaptı. Yaklaşık 100 arı yetiştiricisinin katıldığı bilgilendirme toplantısı büyük ilgi gördü.

“GİRDİLERİNİN EN AZA İNDİRMEK İÇİN BÜYÜK BİR GAYRET GÖSTERİYORUZ”

Toplantının açılış konuşmasını yapan Bolu İli Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı İsmail Ünalan, “2022 yılının ilkbaharının gelmesiyle birlikte, bilgilendirme toplantılarımızdan 21’ncisini düzenlemiş bulunmaktayız. Bugün arı yetiştiricilerimizle birlikte burada, “arı hastalıklarına karşı ne yapabiliriz?”i konuşacağız. Biz birlik olarak bu tür toplantıları ve fuarlara önem vermek suretiyle Bolu arıcısının Türkiye’de ne oluyor? Dünyada ne oluyor? Bilgi ve görgüsünü artırmak amacıyla çalışmalarımıza devam ediyoruz. Diğer yandan malumunuz savaş var. Fiyatlar malumunuz artıyor. Dolayısıyla arıcılarımızın girdilerinin en aza indirmek için büyük bir gayret gösteriyoruz. Çünkü fiyatlar 2-3 katına çıktı. Biz burada arıcılar mağduriyet yaşanmaması için girdilerinin temini noktasında birlik olarak çok özverili bir çalışma içerisindeyiz. Günden güne takip ediyoruz” dedi.

“ARICILARIMIZIN ARI SÜTÜ VE ANA ARI ÜRETİMİ İLE İLGİLİ BİR PROJEMİZ VAR”

Ünalan, “Arıcılarımızın arı sütü ve ana arı üretimi ile ilgili bir projemiz var. Arıcılarımızın, üretimlerini artırabilmek için Tarım ve Orman Bakan Yardımcımız Fatih Metin’e bir proje sunduk. Proje Hayvancılık Genel Müdürlüğüne intikal etti. Gerçekleşirse Bolu’da, arıcılarımızın ana arı sütü ve ana arı üretimi ile ilgili 30 arıcımıza bir proje yaptık. Öte yandan arıcılarımıza bin adet kovan verme gibi bir proje daha yaptık. 100 arıcımıza 10’ar adet olmak üzere talep ettik. Bunlar şuan da Hayvancılık Genel Müdürlüğüne intikal etti.” diye konuştu.

Yaklaşık 26 yıldır arıcılık üzerine araştırmalar yaptığını belirten Uludağ Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Levent Aydın , “Balarısı Sağlığı (Hastalık ve Zararlılar) ve Biyogüvenlik konuları hakkında bilgilendirme yapacağız. Bolu, Seben ve yüksek kesimlerde oldukça kaliteli ballar üretiyor. Türkiye’ye geneline baktığımızda Bolu kalitede öncü illerden birisi” ifadelerini kullandı.