Yaklaşık 2 bin kişi katıldı

Haber: C. Kutay Aykan

Milliyetçi Hareket Partisi(MHP) Bolu İl Başkanlığı ve Ülkü Ocakları Bolu İl Başkanlığı, Ramazan ayı dolayısıyla bir iftar programı düzenlendi. İftar programına MHP Bolu İl Başkanı Cihan Başaran, MHP Bolu İl ve İlçe Teşkilat Başkanları ve yöneticileri; Düzce MHP İl ve İlçe Başkanı, Samsun Asarcık Belediye Başkanı, Göynük Belediye Başkanı Ahmet Çankaya, Mudurnu Belediye Başkanı Necdet Türker, Karacasu Belediye Başkanı Celal Beydili, Gökçesu Belediye Başkanı, Bolu İl Genel Meclis Başkanı Yaşar Yüceer ve İl Genel Meclis Üyeleri, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Kazım Konak, Kadın Kolları ve Gençlik Kolları ile Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi akademisyenleri, Sivil Toplum Kuruluşları temsilcileri ve çok sayıda vatandaş, kamu kurum ve kuruluşları temsilcileri katıldı.

MHP İl Başkanı Cihan Başaran, davete katılanları kapıda karşılayarak herkesle yakından ilgilendi. İftarda bir konuşma yapan MHP İl Başkanı Başaran, herkesin Ramazan ayını tebrik etti ve katılımlarından dolayı teşekkür etti.

OSMANLI ADETLERİ YAŞATILDI

Yaklaşık 2 bin kişinin katılımı ile gerçekleştirilen iftar programında katılanlara Osmanlı dönemi Ramazan adetlerinden diş kırası temsili olarak sunuldu. MHP Bolu İftar Hatırası Diş Kirası yazısıyla içinde 25 kuruş olan kadife keseler davetlilere hediye edilerek eski Osmanlı adetleri yaşatıldı.

Ramazan ayının manevi havasının yoğun bir şekilde yaşandığı iftar programı çıkışında Osmanlı Lokmacısı etkinliği ile tatlı ve tuzlu lokma dağıtıldı. Dağıtılan lokmalar bütün vatan şehitlerimizin hayrına ve ruhlarına hediye edildi.