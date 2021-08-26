Yaklaşık 200 şoför katıldı

Haber: Aysun Beykoz

Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü Ekipleri, hizmet sektörünün başında gelen otobüs şoförlerini Bolu Ticaret ve Sanayi Odasının toplantı salonunda bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi. Yapılan toplantıya, Bolu Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Orhan Fırat, Jandarma ekipleri, Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri ve 200’e yakın otobüs şoförü katılım sağladı.

Toplantının açılış konuşmasında, koronavirüs aşısını olmayan, şoför olmayacağına dikkat çeken Bolu Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Orhan Fırat, “Kovid-19 tedbirleri açısından aşı olmayan şoför arkadaşlarımızı çalıştırmamayı düşünüyoruz. Küresel bir salgın olduğu için tedbiri elden bırakmamamız lazım. Araçlarımızın her hafta dezenfekte işlemlerini kontrol ediyoruz ve kesinlikle taviz vermeyeceğiz. Devletimizin almış olduğu ciddi tedbirler var. Tüm vatandaşlarımızın aşı olmasını canı gönülden talep ediyorum. Her yerde aşı stantları kurmuş vaziyette. Bu konuda Sağlık Müdürlüğümüze ve personeline çok teşekkür ediyorum. Canı gönülden çalışan tüm sağlık çalışanlarımızı da kutluyorum” ifadelerini kullandı.

Öte yandan okul servisi ücretlerinin arttığına dikkat çeken Fırat, “30’luk bir artış oldu servis fiyatlarında bu da yedek parça, lastik ve araç giderlerinden kaynaklanmakta. Arkadaşlarımızın her araçta 2 adet ücretsiz yolcu taşıma durumu söz konusu. Bunları da göz önünde bulundurarak eğer bir ailenin iki çocuğu aynı okula gidiyor ve aynı servisi kullanıyorsa yüzde 21 indirim yapılmaktadır” ifadelerini kullandı.

Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü Ekiplerinin hazırladığı sunumun ardından soru cevap yapılarak toplantı sona erdi.

Güncelleme Tarihi: 26 Ağustos 2021, 16:05