Yaklaşık 3 bin kişi sorgulandı

Haber: Aysun Beykoz

Jandarma ekipleri yeni eğitim ve öğretim yılının ilk gününde 07.00-21.00 saatleri arasında Çocuk ve Gençlerin Korunmasına yönelik, okul çevreleri, servis araçları denetimi, tek dal sigara ve dilencilik kontrolü kapsamında Huzur Güven Uygulaması icra etti. Uygulamada, 2 bin 959 şahıs sorgulanırken, 169'u servis aracı olmak üzere toplam 834 araç ve 75 umuma açık yer kontrolü yapıldı. Huzur Güven uygulamasında ayrıca çeşitli suçlardan aranan 4 şahıs yakalanmış 1 okul servis aracı olmak üzere 3 araç da trafikten men edildi. Jandarma ekipleri 10'u servis aracı olmak üzere toplam 18 araca ise 4 bin 103 TL para cezası uyguladı.

Bolu İl Jandarma Komutanlığınca yapılan açıklamada, “Bölgemizin huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik yapılan operasyonlar, yine halkımızın desteği ile daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam edecektir” ifadelerine yer verildi.