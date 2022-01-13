Yaklaşık 4 bin öğrenciye tablet dağıtıldı



Haber: Okay Özcan

Bolu’da eğitim öğretim gören ihtiyaç sahibi öğrenciler için 3 bin 761 tablet dağıtıldı. Salgın döneminde eğitim hayatına devam edemeyen, tablet ihtiyacı olan öğrenciler için devlet ve Bolulu hayırseverler kolları sıvadı. Valiliğin yayımladı 2021 yılı Özet Faaliyet Raporuna göre dağıtılan tabletlerin 747’si devlet tarafından 3 bin 14 tanesi ise Bolulu hayırseverler tarafından öğrencilere ulaştırıldı.

EĞİTİM-ÖĞRETİM FAALİYETLERİ;

İlimizde 241 okulda 4 bin 462 öğretmen ve 50 bin 780 öğrenci eğitim ve öğretime devam etmiştir.

2020-2021 Eğitim Öğretim yılında Liselere Geçiş Sınavına giren 3 bin 287 öğrenciden 348’i nitelikli okullara yerleşmiştir.

2020-2021 Eğitim Öğretim yılında Yükseköğretim Kurumları Sınavına giren 3 bin 152 öğrenciden 804’ü üniversiteye yerleşmiştir.

Hayat Boyu Öğrenme Projesi kapsamında açılan bin 738 kurstan 25 bin 400 kursiyer faydalanmıştır.

Salgın döneminde Uzaktan Eğitim Sürecine katkı sağlamak amacıyla Bakanlığımız tarafından gönderilen 747 adet tablet ihtiyacı olan öğrencilere dağıtılmıştır.

İlimiz hayırseverlerinden temin edilen 3 bin 14 tablet ihtiyaç sahibi öğrencilere ulaştırılmıştır.

Okulların güçlendirme çalışmalarında bu yıl 7 okul binasının daha güçlendirmesi yapılmıştır.

Ayrıca 62 okulun bakım ve onarım çalışmaları için 1 milyon 500 bin TL harcama yapılmıştır.

MALİ HİZMETLER;

16 bin 731 Gerçek Usul Gelir Vergisi Mükellefi,

3 bin 176 Basit Usul Gelir Vergisi Mükellefi,

293 Diğer Ücret Mükellefi,

2 bin 658 Kurumlar Vergisi Mükellefi olmak üzere 22 bin 858 kayıtlı mükellef ile

119 bin Motorlu Taşıtlar Vergisi mükellefi bulunmaktadır.

2021 yılında;

3 milyar 211 milyon 560 bin TL vergi tahakkuk etmiştir.

Tahsil Edilen Vergi ise 1 milyar 371 milyon 692 bin TL’dir.

Yıl boyunca 191 mükellef denetlenmiş, 96 mükellefe yasal işlem yapılmıştır

TÜKETİCİNİN KORUNMASINA YÖNELİK HİZMETLER;

Bolu Tüketici İl Hakem Heyetine yapılan 2 bin 200 başvurudan 2 bin 17’si karara bağlanmış 187 dosyanın işlemleri devam etmektedir.

Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında 940 firma ve 10 bin 200 ürün denetlenmiştir.

GÜMRÜK HİZMETLERİ;

İlimizde bu yıl 160 milyon 122 bin $ ihracat ve 16 milyon $ İthalat yapılmıştır.

İhracatı yapılan ürünlerin başında dondurulmuş tavuk türevleri, elyaf, plastik kasa, PVC kaplamalı MDF panel,

İthal edilen ürünlerin başında ise dokumaya elverişli maddeler ve mamul eşya, düz cam, elektronik aksam parça gelmektedir.

TURİZM FAALİYETLERİ;

İlimizde bulunan doğal güzellikleriyle dikkat çeken Tabiat Parklarını ve Milli Parkları 1 milyon 130 bin kişi günü birlik ziyaret etmiştir.

Yıl içinde turizm işletmelerinde konaklayanların 760 bin 500’ü yerli, 57 bini yabancı olmak üzere toplam 817 bin 500 kişidir.

İlimizin Coğrafi İşaret Belgesi alan ürün sayısı yıl içinde 21’e ulaşmıştır

SAĞLIK HİZMETLERİ;

İlimizde hizmet veren 55 sağlık kurumunda (devlet+üniversite+özel) toplam 5 bin 553 sağlık personeli görev yapmıştır.

Covid-19 Pandemisi kapsamında filyasyon ekipleri tarafından 4 bin 600 hastaya hizmet verilmiştir.

Aşılama hedef nüfusumuz 260 bin kişi olup, %86’sının en az bir doz aşısı, %81’inin ise diğer doz aşıları tamamlanmıştır.

Evde Sağlık Hizmetleri kapsamında yapılan 29 bin 516 ziyarette 18 bin 39 hastaya ulaşılmıştır.

Bağımlılıkla mücadele çalışmalarında sigara bırakma polikliniklerine 2 bin 380 kişi başvuru yapmış, 14 bin 500 işletme denetlenmiştir. 43 ihlal tespit edilerek toplam 155 bin TL para cezası uygulanmıştır.

Hastanelerimizde yoğun bakım yatak sayıları artırılarak erişkin yoğun bakım ünitelerinde 33 yatak daha aktif hale getirilmiştir.

Ülkemizde yangın ve sel felaketi yaşanan bölgelerine 42 personel, 4 ambulans ve 3 hizmet aracı görevlendirmesi yapılmıştır.

Özel hastane, muayenehane, eczane, aktar vb. 250 kuruma 529 denetim gerçekleştirilmiştir

SANAYİ HİZMETLERİ;

Sanayi Sicil Bilgi Sistemine kayıtlı toplam 466 sanayi işletmesi bulunmaktadır.

2021’de 55 Firmaya sanayi sicil belgesi düzenlenmiş, 26 firmanın sanayi sicil belgesi iptal edilmiştir.

Sanayi Sicil Kanunu hükümlerine aykırı hareket eden 8 firmaya idari para cezası uygulanmıştır.

3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanunu kapsamında 77 firmaya idari para cezası uygulanmıştır.

ORMANCILIK FAALİYETLERİ;

Orman Bölge Müdürlüğünce 2021 yılında istihsal amaçlı ekonomik ömrünü tamamlamış 9 milyon 600 bin ağaç kesilmiş, 1 milyar 160 milyon TL değerinde, 1 milyon 555 bin m³ üretim yapılmıştır.

Kesilen ağaçların yerine 206 hektar alanda 134 bin adet 1-2 yaşında fidan dikilmiş, yine 5 bin 500 hektar alanda doğal tohumlama ile 16 milyon 500 bin adet filiz yetiştirilmiştir.

Orman köylüsüne yaklaşık 190 milyon TL para aktarılmıştır.

TARIM VE HAYVANCILIK FAALİYETLERİ;

Bolu’nun 832.000 hektar olan toplam yüzölçümünün; %64’ü (515.943 hektar) ormanlık, %14’ü (118.130 hektar) tarım alanı, %4’ü (34.551 hektar) çayır ve mera, %18’i (163.715 hektar) tarım dışı arazilerden oluşmaktadır.

▪ 762 bin ton tarla bitkileri,

▪ 21 bin ton sebze,

▪ 23 bin ton meyve üretilmiştir.

▪ 200 bin dekar alanda Nadasa ayrılmıştır.

Kanatlı hayvancılık sektöründe Türkiye’nin lokomotif ili olan Bolu, Türkiye beyaz ve pembe et üretiminin %25-30’unu tek başına gerçekleştirmektedir.

Yıl içinde 460 milyon ton kanatlı eti, 17 milyon ton hindi eti elde edilerek ve 86 milyon ton kanatlı eti ihracatı yapılmıştır. Bu rakam Türkiye’nin kanatlı eti ihracatının %19,4’üne tekabül etmektedir.

Yıl içinde büyükbaş hayvandan 1 milyon 900 bin ton, küçükbaş hayvandan 333 bin ton et elde edilmiştir.

Çiğ süt üretimi ise 40 milyon ton olmuştur.

3 milyon adet yavru sazan üretimi gerçekleştirilmiş, 25 ayrı gölete 470 bin adet yavru balık salınmıştır.

32 bin işletmeye 40 milyon TL tutarında hayvansal destekleme (buzağı, malak, anaç manda, besili erkek sığır vb.),

17 bin işletmeye 23 milyon TL tutarında bitkisel üretim desteklemesi,

1700 işletmeye 850 bin TL tutarında sertifikalı tohum kullanım desteklemesi yapılmıştır

7 bin 500 adet gıda denetiminde 180 bin adet gıda numunesi alınarak takibi yapılmıştır.

Çiftçi kayıt sisteminde kayıtlı 9 bin çiftçi bulunmaktadır.

1.550 hektarlık Dörtdivan-Gerede ovasının Büyük Ova statüsü onaylanmıştır.

Tabiat Parkları ve Milli Parkların Faaliyetleri;

Belirli dönemlerde yaşanan trafik yoğunluğunu rahatlatmak için Yedigöller Milli Parkı yolunda, alternatif yol yapımı gerçekleştirilmiştir.

İlimizde bulunan Tabiat Parkları ve Milli Parkların gelişme planı revizyon projeleri yapılmıştır.

Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Projesi(kısırlaştırma) kapsamında Bolu Belediye Başkanlığı’na yeterince ödenek aktarılmıştır.

DSİ HİZMETLERİ;

Bolu il merkezine içme suyu temini amacıyla 40 milyon TL maliyetli Bolu Karadereİçmesuyu Tesislerinin yapımı tamamlanmıştır.

Gerede-Yeniçağa-Dörtdivan ilçeleri ile 33 köyün içme suyunu karşılayacak ve 1550 hektar tarım arazisini sulayacak Tekke Barajı işi %80 seviyeye ulaşmıştır. Kalan kısmın ikmal ihalesi yapılmıştır.

Türkiye’nin en uzun içme suyu tüneli olan ve Ankara iline yıllık 226 milyon m³ içme suyu sağlayacak, Ankara İçme Suyu 2. Merhale Projesi Gerede Sistemi işi tamamlanarak faaliyete açılmıştır.

Taşkınlardan koruma amaçlı Merkez Çaygökpınar Köyü, Gökpınar Deresi ve Gökpınar Köyü Ömerler Deresi ıslah projeleri tamamlanmıştır.

Yıl içinde il genelinde 90 köy ve mahallede taşkın ve dere ıslahı için etüt çalışmaları yapılmıştır.

Tarımsal sulama amaçlı işletmeye açılan sulama tesislerinde yıl içinde 9 bin 700 hektar tarım arazisi sulanmıştır.

KARAYOLLARI HİZMETLERİ;

55 milyon TL proje bedelli, Bolu-Mudurnu yolu çalışmalarında %55 fiziki gerçekleşme sağlanmış olup çalışmalar devam etmektedir.

Bölge Müdürlüğünün ilimizde toplam 2 milyar 775 milyon TL proje bedelli 17 adet yol yapım/bakım çalışmaları devam etmektedir.