Yaklaşık 48 bin denetim yapıldı

Haber: Süleyman Kurt

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, 15 Nisan-31 Ağustos arasındaki 2022 yılı av yasağı döneminde Tarım ve Orman Bakanlığınca yapılan çalışmalar hakkında sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

“Doğal kaynaklarımız sonsuz değil. Denizlerimizdeki ve iç sularımızdaki su ürünleri kaynaklarımızı ve ekosistemi hep birlikte korumalıyız. Balıkçılığın sürdürülebilirliği çerçevesinde denetimlerimiz av yasağı döneminde olduğu gibi av sezonu boyunca da kararlılıkla devam edecek” diyerek denetimlerin süreceği mesajını verdi.

Bakan Kirişci, 2022 yılı av yasağı dönemine ilişkin yaptığı açıklamada “Bakanlığımızca 47 bin 929 denetim yapıldı. Bin 473 aykırı durum tespit edildi. Bu çerçevede 5 milyon 209 bin 914 lira idari para cezası uygulandı. 162 ton su ürünü, 44 adet balıkçı gemisi ve 932 adet muhtelif ağ ve av aracına el konuldu” ifadelerini kullandı.