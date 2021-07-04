Yalan dolan şantaj nereye kadar Kamuran!





Önüne gelene iftira atarak yerlerde sürünen siteciğinin takip oranlarını yükseltmeye çalışan müfteri Alagözoğlu,FETÖ’nün bankası Bank Asya’dan aldığı ve ödemediği milyonluk kredilerin bile kendisini kurtaramadığını salya sümük yazdığı yazılarda bizzat açıklamıştı. Alagözoğlu’nun, Bank Asya’dan alıp ödemediği 500 bin dolar krediyi iç edip sonra kendince birçok suçsuz, günahsız kişiyi FETÖ’cü ilan etmeye çalışmasını kamuoyu dehşet ile izlemişti.Eski haberleri kendine göre çarpıtarak yeni konularmış gibi sunan birçok kişi ve kuruma FETÖ/PDY bağlantısı imasında bulunan ve daha yakın tarihte 3 kuruşluk borcu için Belediye Başkanı Tanju Özcan’a aracılar gönderip talebi kabul edilmeyince başkanın ailesine kadar iftira haberlerine başvuran Kamuran Alagözoğlu’nun, Bank Asya gibi bir bankadan 500 bin dolar yani günümüz kuruyla 4 Trilyon TL. krediyi hangi ticaretle, hangi kefaletle, kimin aracılığıyla aldığını ise kamuoyu merak ediyor. Cumhuriyet Savcılarını, FETÖ bağlantısı açısından konuyu incelemeye davet ediyoruz.

Bolu Belediyesi’ne olan birkaç bin lira borcunu dahi ödememek için her çeşit soytarılığa kalkan Kamuran Alagözoğlu, evrakta sahtecilik yaparak işe sokmaya çalıştığı güvenlikçileri günlerce gazeteler yazmıştı. Resmi evrakta sahtecilik yapmak suçundan ceza alan Alagözoğlugüvenlik işi yapmaktan men edilmişti. Dönemin Makinist Yazarı Süha Alparslan şimdilerdeki müttefiki Kamuran Alagözoğlu için;

Alagözoğlu'nun güvenlik firmasında meydana gelen usulsüzlüklerle ilgili Vali ve Vekil birer gün arayla açıklama yaptılar. Alagözoğlu ise ‘En iyi savunma saldırıdır’ mantığı ile konuyu kamuoyu ile paylaşacağına ‘şirketimize çirkin saldırı’ diyerek geçiştirmeye çalıştı. Fakat Vali ile Vekil basın açıklamalarında olayın doğruluğunu teyit ettiler, hukuki süreçle ilgili açıklama yaptılar. Bugün itibariyle vakada gelinen nokta güvenlik firmasında belgelerde ki tahrifat ve imza örnekleri Emniyet Genel Müdürlüğü kriminal şubede…ifadelerini kullanmıştı.

Son zamanlarda kerameti kendinden menkul bir tavırla yalan ve ahlak dışı haberlerle birçok kişi ve kuruma saldırıyı gazetecilik zanneden ve kendinden temiz kimse yokmuş havalarıyla Bolu halkına kendini güldüren Kamuran Alagözoğlu’nunhaberciliğin ‘a’sından anlamadığı da herkesçe malum.Gazetecilik bilgisi olmadığı ve şark kurnazlığı ile insanlara iftira attığı için aldığı hapis cezasından kaçmaya çalışırken hava alanında yakalanarak gözaltına alınan ve Bolu Kapalı Cezaevine konularak aylarca hapis yatan Alagözoğlu’nun hakkında halen süren birçok dava bulunuyor.

Daha önce birçok kişiye iftira ve şantaj yaptığı için dayak yiyen ve gazete manşetlerine burnuna tıkanan pamuklarla çıkan zavallı insan Alagözoğlu için hali hazırda açılmış iftira, hakaret, kişilik haklarına saldırı, yasadışı yollarla kişisel bilgileri ele geçirme ve onlarca farklı suçlamadan davalar bulunuyor.

Gazetecilik kisvesi altında şahsi çıkar peşinde koşan bu şahsın gerçek yüzünü Bolu kamuoyu zaten biliyor, halkımızı aydınlatmak boynumuzun borcu…

Güncelleme Tarihi: 04 Temmuz 2021, 00:58