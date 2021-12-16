Yalan haberlere sert çıktı

Haber: Ceylan Beykoz

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, kendi şahsı ve arkadaşları hakkında kamuoyuna servis edilen yalan haberler ile ilgili tepki gösterdi. Başkan Özcan kendisi hakkında yapılan doğru eleştirilere ve yanlışlarının söylenmesinden çekinmediğini ifade etti. Özcan, “yalan yanlış, tuhaf tuhaf haberler yapılıyor. Arkadaşlar ben şunu beklemiyorum. Bize övün. Bizi yere göğe sığdırmayın. Benim böyle bir kompleksim yok. Ama şunu söylüyor. Bana iftira atmayın. Arkadaşlarıma iftira atmayın. Kul hakkı yemeyin her şeyden önce” dedi.

Belediye binasında yaptığı basın açıklamasına Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan şu ifadelere yer verdi:

“Şimdi maalesef ilimizde objektif, tarafsız, gazetecilik yapmaya çalışan emekçi arkadaşlarımız var. Bir de sadece tetikçilik yapıp şahsıma ve arkadaşlarıma iftira atanlar var. Şimdi bu anlamda ben eleştirilmekten veya yanlışımın bulunmasından çekinecek bir insan değilim. Hatta haklı eleştirilerden faydalandığını ve beslendiğimi de kabul ediyorum. Mesela bu konuda Mehmet Demirci'ye örnek olarak veriyorum. Mehmet Demirci herhalde siyasal olarak da, şey olarak da beni çok sevmiyor. Açığımızı bulduğu zaman yazıyor. Bir itirazım olmadı bugüne kadar. Kendisinin sadece bir kez aradım. Şu haberin yanlış dedim kanalla ilgili. Oranın sorumluluğu bizde değil DSİ'de dedim. Düzeltmesini rica ettim.”

“KUL HAKKI YEMEYİN HER ŞEYDEN ÖNCE”

“Ama onun dışında yalan yanlış, tuhaf tuhaf haberler de yapılıyor. Arkadaşlar ben şunu beklemiyorum. Bize övün. Bizi yere göğe sığdırmayın. Benim böyle bir kompleksim yok. Ama şunu söylüyor. Bana iftira atmayın. Arkadaşlarıma iftira atmayın. Kul hakkı yemeyin her şeyden önce.”

“BU NEDİR ARKADAŞLAR BU?”

“Bir internet gazetesinde bir manşet. Bir de AK Partililerle yan yana oturuyoruz maçta. ‘Başkan kedi gibi oturuyor’ Bu nedir arkadaşlar bu? Yani nedir bu? Bir başka internet gazetesinde bir haber çıkıyor. Oradan alıyorlar, oradan alıyorlar. Bana kamu zararından dolayı zimmet çıkmış. Hadi bunlara cevap vermeyeyim diyorum ama artık bu kul hakkına girmeye başladı. Arkadaşlar önce şunu söyleyeyim. Sayıştay tarafından bana çıkartılmış bir kuruşluk zimmet yok. Sayıştay tarafından belediyeye çıkartılmış.”