Hava sıcaklıkları salı günü hissedilir derecede azalıp, mevsim normallerine düşecek. Çarşamba ve perşembe gününden itibaren de hem hava sıcaklıkları azalacak hem de yağışlar başlayacak. Hava sıcaklıklarında 8-10 derece azalma görülecek. Meteoroloji 3. Bölge Müdürü Ergün Güler, yaptığı açıklamada, ekim ayının ilk yarısının mevsim normallerinde, yağışların ise normalin altında seyrettiğini söyledi.Güler, 5 gün boyunca, Bursa, Eskişehir, Kütahya, Bolu ve Bilecik'te hava sıcaklığının mevsim normallerinin 4-6 derece üzerinde olacağını belirterek, "Bolu'da ekim ayının uzun yıllar ortalamasına göre günün en yüksek hava sıcaklığı 20 derece civarında, en düşük ise 5 derece civarında. Önümüzdeki ilk 5 gün içinde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin 4-6 derece üzerinde seyredecek" şeklinde konuştu.
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