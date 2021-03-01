Yalancı kar geliyor

Haber: G. Deniz Bakır

Bolu ve çevresi Salı günü yeniden kar yağışının etkisi altına girecek. Hafta sonunda sadece birkaç saat etkisini gösteren kar yağışı Salı günü etkisini sürdürecek. Meteoroloji Genel Müdürlüğü sonraki günlerde ise kar yağışı beklenmediğini bildirdi. Bolu ve çevresinde Cumartesi günü sağanak yağış görülecek. Buna göre havanın şöyle olması tahmin ediliyor:

2 Mart Salı kar yağışlı en yüksek sıcaklık 7, en düşük -1 derece

3 Mart Çarşamba çok bulutlu en yüksek sıcaklık 7 en düşük -4 derece

4 Mart Perşembe parçalı bulutlu en yüksek sıcaklık 10 en düşük -3 derece

5 Mart Cuma çok bulutlu en yüksek sıcaklık 15 en düşük 0 derece

6 Mart Cumartesi sağanak yağışlı en yüksek sıcaklık 15 en düşük 2 derece