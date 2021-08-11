Yalancı müfteri Kim?

Haber: Aysun Beykoz

Şimdi gözler Rektörlüğün yaptığı açıklama mı doğru? Yoksa devletin denetleme kurumu Sayıştay’ın verdiği rapor mu doğru? Sorusuna çevrildi. Kurulalı 9 yıl olan ve halen öğrenci alınmayan Teknoloji Fakültesi için BAİBÜ Rektörlüğü, “Teknoloji Fakültesi’nin kuruluş amacına uygun bölümlerin açılması anabilim dallarının kurulması ve öğrenci alımı için Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı’nın belirlediği asgari şartların oluşturulması için gerekli iş ve işlemler devam etmektedir. 2547 sayılı kanun gereği bu süreçlerin yürütülebilmesi için Fakülte Dekanı ve Fakülte Sekreteri’nin istihdam edilmesine ihtiyaç duyulmaktadır” açıklaması yaptı.

9 yıldır halen kurulmaya çalışılan fakültenin aradan geçen sürede neden kurulmadığı ve 3285 gündür kuruluş iş ve işlemlerinin neden tamamlanmadığı konusuna hiç değinilmeyen açıklamada, “Teknoloji Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mithat Zeydan‘ın kadrosu Erciyes Üniversitesinde olup maaşını kadrosunun bulunduğu kurumdan almakta olup tarafımızca ödenmemektedir. Henüz öğrencisi olmadığından Fakülte Sekreteri dışında personel istihdamı yapılmamıştır. Fakülte Sekreteri ise başka bir fakültenin sekreterliği görevini yürütmek üzere görevlendirilmiştir. Teknoloji Fakültesi, Mimarlık Fakültesi ile aynı binayı kullanmaktadır ve bu nedenle herhangi bir ek maliyeti yoktur” denildi.

2012 yılında kurulan ve 9 yıldır atıl durumda bulunan Teknoloji Fakültesi için personel maaşı ödenmediği belirtilen rektörlük açıklaması kafalarda soru işareti bıraktı. Konuya ilişkin Sayıştay denetim raporunda, “Teknoloji Fakültesinin 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununda yer alan ilke ve esaslara riayet edilmeden açıldığı; uzun zamandan beri fiilen atıl durumdaki öğrencisi olmayan bu fakültede personel istihdam edildiği ve maaşının ödendiği tespit edilmiştir” ifadeleri kullanılmıştı.

Sayıştay’ın, “personel istihdam edildiği ve maaşının ödendiği tespit edilmiştir” demesine rağmen BAİBÜ Rektörlüğünün, “personel istihdamı yapılmamıştır. Tarafımızca maaş ödenmemektedir” açıklaması yapması akıllara ‘Üniversitemi? Sayıştay mı? Yalan söylüyor’ sorusunu getirdi.