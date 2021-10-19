Yalanı bir kez daha ortaya çıktı

Haber: Ceylan Beykoz

Bolu’da yıllardır yaptığı iftira ve yalan haberlerle gündemde yerini alan, yaptığı yalan haberler üzerine dayak yiyen, yine kanunlara uymadığı gerekçesiyle yargılanıp, tutuklanan Kamuran Alagözoğlu’nun bir yalan haberi daha ortaya çıktı. Geçtiğimiz günlerde AİBÜ’nin yaptığı ilk açıklama şöyleydi;

“ Bolunun Sesi Gazetesinde çıkan "Bolu AİBÜ hiçbir sıralamada yer almadı" haberi gerçeği yansıtmamaktadır. Söz konusu Times Higher Education (THE) "Dünyanın En İyi Üniversiteleri" sıralamasında Üniversitemiz 3 dalda listede yer almaktadır. THE 2022 listesi hakkında haberi bir ay önce yapmıştık. Değerli basın mensubu arkadaşlarımızın bilgisine sunarız” denilerek, geniş açıklamada da şu sözlere yer verildi;

“Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi son yıllarda dünyanın saygın derecelendirme kuruluşlarının sıralama listelerinde yer almayı sürdürürken bir başarıya daha imza attı.

Üniversitemiz, yükseköğretim kurumları arasında yaptığı performans ölçme ve değerlendirme çalışmaları ile dünyanın önde gelen saygın üniversitelerini derecelendiren Times Higher Education (THE) kuruluşunun, Alanlara Göre Dünya Üniversite Listesi 2022’de; Klinik ve Sağlık Bilimleri 601+, Yaşam Bilimleri 801+ ve Fizik Bilimlerinde 1001+ sıralamalarında yer alarak uluslararası üniversiteler içindeki yerini yükseltti.

BAİBÜ, listeye girmeyi hak kazanan Türk üniversiteleri arasında; Klinik ve Sağlık Bilimleri’nde 39 üniversite içinde 13’üncü, Yaşam Bilimleri’nde 20 üniversite içinde 12’inci, Fizik Bilimleri’nde 34 üniversite içinde 20’inci olarak ulusal alanda kendine yer buldu.

Rektör Alişarlı’dan Tebrik ve Teşekkür

Rektör Prof. Dr. Mustafa Alişarlı, ulusal ve uluslararası üniversite performans sıralamalarında elde edilen başarılardan duyduğu memnuniyeti ifade ederek, “Bu başarılarda emeği geçen tüm değerli akademisyenlerimiz, idari personelimiz ve öğrencilerimizi tebrik ediyor, BAİBÜ ailesi adına kendilerine teşekkür ediyorum.” dedi. İlgili listenin olduğu bağlantı adresi:

https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/by-subject

BALLI İHALE DE YALANLANDI

Kamuran Alagözoğl’nun geçtiğimiz günlerde Köroğlu Kooperatifinin “Ballı İhale” yaptığını yazmış ve kamuoyunu bu yalana inandırmaya çalışmıştı. Bu konuya yalanlama getiren Köroğlu Kooperatifi Genel Müdürü Bahadır Acar, Yerel bir İnternet sitesinin sahibi, “Ballı İhale” başlıklı haberine yanıt olarak ise şu ifadelere yer verdi, “Öncelikle bizim kooperatif olarak biz kamu ihale kanununa tabi değiliz. Yaklaşık bir ay önce biz kooperatif olarak alımlarımızı DMO’dan yapalım Devlet Malzeme Ofisinden yapalım da bu ve buna benzer konulara tahrik olmayalım dedik bu tür söylentilerle. O ballı ihalelerle ve ihalede adı geçenlerle ilgili bir açıklama yapayım. Şimdi 4734 sayılı kamu ihale kanununa çok hakim birisiyimdir. Kamu bir ihtiyaç belirler bu ihtiyaçlarla alakalı bir teknik şartname ve idari şartname oluşturur. Sonra bu idari şartnameyi, teknik şartnameyi EKAP’ta yayınlanır. Bunu vatandaşlarda dahil olmak üzere herkes görebilir. İhale yayınlandığı andan itibaren itiraz süresi başlar. Yani siz ihale şartnamesine itiraz edebilirsiniz. Şimdi bu konu gündem geldikten sonra bir araştırdım nasıl olmuş diye. Kimse itirazda bulunmamış. İhale gerçekleşmiş, 4734 sayılı kanunda tek kişi ile ihale gerçekleşemez, en az 10 kişi girecek diye bir şart sunmuyor size herkese açık ihale yapıyorsun. Dolayısıyla firma katılmış karar yayınlanmış, karara bağlanmış karara itiraz yok, dolayısıyla kimin neye itirazı olduğunu ben çok merak ettim” dedi.