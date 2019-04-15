Yalanır yutulur iddialar değil

Haber: Kasım ŞAHİN

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ulusal basınaverdiği röportajda akıl almaz iddialarda bulundu. AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Arzu Güler'in belediyeden maaş aldığını fakat ne iş yaptığını bir türlü belirleyemediği ifade etti.Ak Parti Kadın kolları başkanı Arzu Güler hakkında açıklamalarda bulunan Tanju Özcan, şunları söyledi; "AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Belediye'den maaş alıyor ama ne iş yaptığını bilmiyoruz, kendileri de bilmiyor. Suç duyurusunda bulanacak, takipçisi olacağız, ne kadar para zimmetine geçtiyse faizi ile geri alınacak" dedi.

Bu açıklama hem ulusal basında hem sosyal medyada geniş yer buldu. AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Arzu Güler’in, Başkan Özcan’ın bu iddialarına karşın nasıl bir açıklamada bulunacağı ise merak konusu oldu.