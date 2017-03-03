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03 Mart 2017 Cuma
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    Ak Parti Bolu İl Başkanı Nurettin Doğanay, mahalle referandum çalışmalarında bir basın açıklamasında bulundu. Doğanay, CHP'lilerin hallerine üzüldüğü belirtti.

    03 Mart 2017 Cuma 09:30
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    BASIN BÜLTENİ

    Kalabalık bir partili grubu ile Aktaş, Semerkant ve Akpınar Mahallerinde referandum kampanyası çalışmalarına devam ettiklerini söyleyen AK Parti İl Başkanı Nurettin Doğanay " Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı tek adamlıkla suçlayanların uzaktan hallerine bakınca üzülüyorum. Milletvekili tek başına bir köşede çalışıyor. İl Başkanı tek başına başka bir köşede çalışıyor. Onlar hep tek adamların peşine takıldıkları için de ülkeyi tek adam idare edecek diye yalanların arkasına sığınıyorlar. Biz ülkemizin gelişmesi için, demokrasimizin güçlenmesi için evet diyoruz" dedi

    16 Nisan'da gerçekleştirilecek olan Referandum öncesi AK Parti, mahallelerde de kapı kapı dolaşarak seçim kampanyası çalışmalarına başladı. Bugün Akpınar, Aktaş, Semerkant ve Karaçayır Mahallesi'nin bir kısmını gezen AK Partililer, mahallede her kapıyı çalarak"16 Nisan tarihinde Boluluların neden EVET" demesi gerektiğini anlattılar.

    SKM Başkanı Hasan Kanca'nın öncülüğünde AK Parti İl Başkanı Nurettin Doğanay, AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Arzu Aydın, AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Taha Furkan Sönmezel, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Adil Esen, Belediye ve İl Genel Meclisi Üyelerinin yanı sıra çok sayıda partilinin katıldığı çalışmalarda vatandaşlara; "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ve Anayasa'da değişecek 18 madde hakkında bilgiler aktardılar.

    Vatandaşın karşısına yalan beyanlarla çıkmadıklarını belirten AK Parti İl Başkanı Nurettin Doğanay "Biz vatandaşımızın kapısını çalarken, onlara yalan beyanlarla gitmiyoruz. Biz onlara doğruları anlatıyoruz. Ülkenin geleceği için, istiklali ve istikbali için Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin, Anayasada değişecek 18 maddenin neden önemli olduğunu anlatıyoruz. Biz birileri gibi; vatandaşımızın kafasını karıştırmak için, yalan ifadelerle elimize broşür alıp dolaşmıyoruz. Vatandaşımıza yanlış bilgi vermiyoruz. Ülkemiz için güzel şeyler olacak ve vatandaştan aldığımız tepki de çok olumlu. 16 Nisan itibariyle ülkemizi güzel günler bekliyor. Bolu'dan güçlü bir evet çıkacağına en ufak bir şüphemiz yok. Ama bunun yanında da vatandaşımızın vereceği her türlü karar da saygılı olduğumuzu bir kere daha ifade ediyorum. Sırtımızı, aklımızı, fikrimizi ne başkalarına kiraya vermedik.

    Biz sırtımızı milletimize dayayarak siyaset yapıyoruz. Durmak yok, yola devam inşallah. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı tek adamlıkla suçlayanların uzaktan hallerine bakınca üzülüyorum. Milletvekili tek başına bir köşede çalışıyor. İl Başkanı tek başına başka bir köşede çalışıyor. Siyaseten baktığımızda aslında bizim için hoş bir tablo gibi gözükebilir ama biz muhalefetin de bu ülkede güçlü olmasını istiyoruz. O zaman ülke geleceğe sağlıklı adımlarla taşınabilir. Onlar hep tek bir adamın peşine takıldıkları için de ülkeyi tek adam idare edecek diye yalanların arkasına sığınıyorlar. Biz ülkemizin gelişmesi için, demokrasimizin güçlenmesi için evet diyoruz" dedi.

     

    Anahtar Kelimeler: Ak, Parti, Bolu, İl, Başkanı

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