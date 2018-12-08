Haber: Kasım ŞAHİN

AİBÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Lisan mezunu olan Yalçın, C sınıfı iş güvenliği uzmanı. 2011 yılında İstanbul EsenyurtSEM’de memuriyet görevime başlayan Yalçın, 2015 yılından buyana görevini Bolu Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğünde yürütmekte.

Evli ve iki erkek çocuk annesi olan Yalçın, Bolu Büro Memur Sendikası Kadın Kolları Başkanlığına atandı. Yalçın yaptığı açıklamada; “Amacımız, kadın memurların çalışma hayatında haklarının korunması, genişletilmesi ve sosyal hayatta da faaliyetlerin genişletilerek aktivitelerde bulunmaktır” dedi.