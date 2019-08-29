Yalnız adam!

Üç dönemdir AK Partiden Bolu Belediye Başkanlığını yürüten ve 31 Mart yerel seçimlerinde CHP’nin adayı Tanju Özcan tarafından büyük bir oy farkıyla seçimleri kaybeden Alaaddin Yılmaz, resme yalnız adamlığı oynuyor.

Yalnız adam!

Özel Haber: C. Kutay AYKAN

Belediye Başkanlığı döneminde astığım astık kestiğim kestik deyime uygun bir şekilde davranın Alaaddin Yılmaz, 31 Mart yerel seçimlerinden sonra adeta ektiklerini biçiyor. Ziraat Odası tarafından yaptırılan mısır kurutma tesislerinin açılış töreninde, yalnız bir adam olduğunu gösterdi. Bir dönemlerle hep protokollerin en önde geleni olan ve halk ile bürokratlar tarafından hiçbir zaman yalnız bırakılmayan Alaaddin Yılmaz, şimdilerde ise kimsenin yüzüne bakmadığı kişi oldu. Protokolde bile koltukların sonunda kendine yer bulabilen Yılmaz, konuşacak bir kişi bile bulamaz durama düştü.

Yalnız gözlerden kaçmayan tek şey vardı, eski başkan Yılmaz zaman zaman CHP’nin Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’la sohbet etme imkanı buldu. Ama, yine de yalnız adam dı!

Esra Perçin

Esra Perçin

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