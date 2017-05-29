HABER:Ceylan Beykoz

Sosyal Belediyeciliğin en önemli örneklerinden olan Bolu Belediyesi Kültür Sosyal İşler Müdürlüğü, Ramazan Ayında Aşevinde günlük olarak iftar verirken, Bolu Kent Meydanı’nda da Ramazan Ayının ruhuna uygun ilahi, ney dinletileriyle güzel bir Ramazan geçirilmesine imkân sağlıyor.

Hayırsever vatandaşların da destekleri ile günlük iki bin beş yüz kişiye iftar veren Bolu Belediyesi Aşevi, ortopedik engelli vatandaşlarımızı da unutmayarak her akşam Bolu Belediyesi’nin Engelsiz Taksi hizmeti ile onları evlerinden alıp iftara getiriyor. Özellikle yalnız yaşayan yaklaşık yirmi beş kadar ortopedik engelli vatandaşımız, belediyenin bu uygulamasından memnun olduklarını ifade ettiler.