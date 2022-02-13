Yalnız değilsiniz



Haber: C. Kutay Aykan

Kadınların şiddet görmemesi için ülke genelinde başlatılan KADES uygulaması Bolu’da da tanıtıldı. Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ile Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ekipleri, hafta sonu oluşturulan Pazar yerlerine giderek buruda bilgilendirme ve broşür dağıtımı gerçekleştirdi. Kadına ve çocuklara yönelik suçların azaltılması veya hiç olmaması için bu tür etkinliklere her daim imza atan polislerimiz, bu hafta sonu da boş durmada ve vatandaşları bilinçlendirmek için yoğun çaba harcadı. Kadın vatandaşlar birebir görüşmelerde yapan görevli polisler, KADES hakkında geniş çaplı bilgiler verdiler.

KADES NEDİR

KADES, kadınların ve çocukların maruz kaldığı şiddet, taciz gibi kötü eylemleri birazda olsun engellemek adına kullanıcılara sunulmuş resmi bir uygulamadır. Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanmış ve acil durumlarda ilk aklınıza gelecek acil müdahale uygulamasıdır.

KADES uygulaması, son yıllarda giderek artan kadına şiddet olaylarının önüne geçebilmek ve kadınlara yardım edebilmek amacıyla geliştirilmiş. Eşinden veya bir başkasından şiddet gören ya da şiddete maruz kalma ihtimali olan kadınlar, akıllı telefonları üzerinden yapacakları ihbarlarda hızlı bir şekilde bu iş için kurulan Kadın Acil Destek İhbar Sistemi’ne ulaşabiliyorlar.