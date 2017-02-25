HABER: FARUK ÇİDEM

Edinilen bilgiye göre, Bolu'da Semerkant Mahallesi Şehit Murat Caddesi'nde 3 katlı apartmanın birinci katında yalnız yaşayan 48 yaşındaki Cantekin Kocayıldız'dan 2 gündür haber alamayn iş arkadaşları Kocayıldız'ın evine geldiler. Kocayıldız'ın evinde televizyonun açık olmasına rağmen kapıyı açmamasından şüphelenen arkadaşları durumu polis ekiplerine bildirdiler.

Olay yerine gelen polis ekipleri çilingir yardımıyla kapıyı açarak eve girdiler. Kocayıldız'ın evinin salonunda hareketsiz bir şekilde yattığını gören polis ekiplerinin olay yerine çağırdıkları sağlık ekipleri, Kocayıldız'ın hayatını kaybettiğini belirledi.