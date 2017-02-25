HABER: FARUK ÇİDEM
Edinilen bilgiye göre, Bolu'da Semerkant Mahallesi Şehit Murat Caddesi'nde 3 katlı apartmanın birinci katında yalnız yaşayan 48 yaşındaki Cantekin Kocayıldız'dan 2 gündür haber alamayn iş arkadaşları Kocayıldız'ın evine geldiler. Kocayıldız'ın evinde televizyonun açık olmasına rağmen kapıyı açmamasından şüphelenen arkadaşları durumu polis ekiplerine bildirdiler.
Olay yerine gelen polis ekipleri çilingir yardımıyla kapıyı açarak eve girdiler. Kocayıldız'ın evinin salonunda hareketsiz bir şekilde yattığını gören polis ekiplerinin olay yerine çağırdıkları sağlık ekipleri, Kocayıldız'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
48 yaşındaki Cantekin Kocayıldız'ın cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.
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