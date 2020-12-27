Yalnız yaşayan kadın ölü bulundu



Haber:Erdal Tanrıverdi

İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler ve Salim’in yakınları, evin kapısının arkadan kilitli olduğunu fark etti. Olay yerine çağrılan çilingir yardımıyla eve giren ekipler, Mine Salim’in hareketsiz olarak yattığını gördü. Sağlık ekiplerinin incelemesinde Salim’in hayatını kaybettiği belirlendi. Kadının yakınları gözyaşı dökerken, Salim’in cesedi cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu’na götürüldü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.