Yamaç paraşütünün yeni adresi Bolu

Haber: Gönül Olutürk

Son yıllarda adı sıkça duyulan ve giderek ilginin arttığı "macera turizmi"nin, risk ve adrenalin sevenlerin, doğa sporlarıyla iç içe faaliyette bulunması olarak tanımlanabileceğini dile getiren Yorulmaz, profesyonel sporcu olsun olmasın adrenalin seven, doğayla bütünleşmek isteyen herkesin, macera turizmine katılım gösterebileceğini söyledi.

Yürüyüş, yamaç paraşütü, su altı dalış, rafting, bisiklet turu, yelken kanat, dağcılık, tırmanış, iple iniş, safari gibi spor faaliyetleriyle macera turizminin çeşitlendirilebileceğine işaret ederek, "Macera ve adrenalin tutkunları, tatil dönemlerinde bu tür aktiviteleri olan macera turizmine yoğun ilgi gösteriyor. Kış döneminde ve sömestr tatilinde, macera turizmi için başta kayak ve snowboard olmak üzere kar motoru yarışı ile kar raftingi tercih ediliyor. Havaların ısınmasıyla birlikte su altı dalış, bisiklet turu, doğa yürüyüşleri, dağcılık gibi sportif aktivitelere daha yoğun bir katılım sağlanıyor. Macera tutkunu çiftler ise balayı ya da evlilik yıldönümü gibi özel günleri için daha çok dalış, balon seyahatleri ve safarilere ilgi gösteriyor" diye konuştu.

“Bolu yamaç paraşütünde tercih edilen iller arasında”

Yorulmaz, macera turizmi kapsamında yapılan spor faaliyetleri için Türkiye'de önemli lokasyonlar bulunduğuna dikkati çekerek, "Rafting, yelken, dalış, kayak başta olmak üzere Türkiye'nin birçok ilinde macera turizmini destekleyecek pek çok seçenek bulunuyor. Dalaman, Artvin ve Rize'de rafting, Muğla, Bolu ve Kayseri'de yamaç paraşütü, Nevşehir ve Sakarya'da balon, Antalya, Muğla ve Saroz Körfezi'nde dalış macera turizmi için akla gelen ilk yerlerimiz. Onun dışında sörf için Alaçatı, kaya tırmanışı için Kocaeli, Eskişehir ve Niğde, deniz kanosu için Gökova Körfezi, Kaş, Demre, Kekova, Kaleköy, Göcek, Phaselis Koyu, Geyikli, Çandarlı ve Eğirdir Gölü tercih edilebilir" ifadesini kullandı.