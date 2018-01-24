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24 Ocak 2018 Çarşamba
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    • Yaman; “Afrin harekatı hayırlı olsun”

    Türkiye Kamu-Sen Bolu Şube Başkanı Hüsnü Yaman, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Afrin’e yönelik harekatı nedeniyle açıklamalarda bulundu. Türk ordusuna muvaffakiyetler dileyen Yaman, “Türkiye Kamu-Sen ailesi bütün varlığıyla, ruhuyla ve dualarıyla Mehmetçiğin yanındadır” dedi.

    24 Ocak 2018 Çarşamba 13:57
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    Yaman; “Afrin harekatı hayırlı olsun”

    Haber: Kasım ŞAHİN

    Yüce Rabbimizden dileğimiz, hiçbir Mehmetçiğimizin burnu dahi kanamadan bu millete yeni bir zafer daha bahşetmesi, bölgemizi kan gölüne çeviren, insanları evlerinden yurtlarından eden zalimler karşısında Türk askerini daima muzaffer kılması yönündedir. Allah muvaffak eylesin diyen Türkiye Kamu-Sen Bolu Şube  Başkanı Hüsnü Yaman açıklamasında şu satırlara yer verdi; “Devletimizin bekası, milletimizin huzur ve güvenliği için, yanı başımızda belli odaklarca desteklenerek büyütülen ve askeri bir güç haline getirilmek istenilen terör örgütünün bertaraf edilmesi maksadıyla Türk Ordusu’nun Afrin’de başlattığı harekatın hayırlı olmasını dileriz. Harekat başladıktan sonra bugüne kadar maalesef üç vatan evladımız şehit olmuştur. Yürekten inanıyoruz ki bu harekatla; Türk milletinin ve Devletinin bölgedeki varlığına kast eden terör örgütlerine ve on binlerce kilometre öteden gelerek yaşamakta olduğumuz topraklarımıza fiili müdahalede bulunup, kendince yeni bir düzen kurmak, Türk milletine ayar vermek, hesap sormak ve bedel ödetmek gibi bir gaflete kapılan sözüm ona büyük devletlere Türk’ün iradesini, kararlılığını ve gücünü bir kere daha göstereceğiz. Kim ne derse desin 21. asır Türk asrı olacak, bölgede mazlumların gözyaşları dinecek, zalimler kaçacak delik arayacaktır. Gün bu gündür; büyük yürüyüş başlamıştır. Önce Afrin daha sonra Münbiç terörden temizlenecek, teröristlerin kökü kazınıncaya dek bu mücadele sürecektir. Türk Ordusu, Yüce Allah’ın Nisa Suresi 75. ayetinde “Hem size ne oluyor ki, Allah yolunda: ‘Ey Rabbimiz! bizleri bu halkı zâlim olan memleketten çıkar, tarafından bizi iyi idare edecek bir sahip ve bize katından bir kurtarıcı gönder’ diye yalvarıp duran zayıf ve zavallı erkekler, kadınlar ve çocukların kurtarılması uğrunda savaşa çıkmıyorsunuz?” buyruğu üzerine hem sınırlarımız içinde yaşayan milyonların bekası için hem de sınırlarımız dışındaki milyonların çığlıkları üzerine akan gözyaşlarını dindirmek için bölgeye gitmiştir. Bugün maalesef ülkemizin nimetlerinden faydalanıp faaliyetlerini sürdüren bazı kurum ve kuruluşlar ülkemizin terörle mücadelesini işgal veya savaşmış gibi göstererek halkımızın ve askerimizin moral ve motivasyonlarını sekteye uğratma çabası boşunadır. Eğer bu yapılar bu tutum ve tavırlarında devam etmekte ısrarcı olurlarsa ne pahasına olursa olsun isim ve kurum zikrederek kamuoyuna bunları ifşa edeceğiz. Sava ş iki devlet arasında olur. Hatırlatırız. Türkiye Kamu-Sen ailesi bütün varlığıyla, ruhuyla ve dualarıyla Mehmetçiğin ve devletin yanındadır. Yüce Rabbimizden dileğimiz, hiçbir Mehmetçiğimizin burnu dahi kanamadan bu millete yeni bir zafer daha bahşetmesi, bölgemizi kan gölüne çeviren, insanları evlerinden yurtlarından eden zalimler karşısında Türk askerini daima muzaffer kılması yönündedir. Allah muvaffak eylesin.”

     

    Anahtar Kelimeler: Türkiye, Kamu-Sen, Bolu, Şube, Başkanı

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