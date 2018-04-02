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02 Nisan 2018 Pazartesi
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    • Yaman; “Andımızı geri verin çocukları sevindirin”

    Türk Eğitim Sen Bolu Şube Başkanı Hüsnü Yaman, yaklaşan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle bir açıklama yaparak, 2013 yılında okullarda okutulan Andımızın kaldırılmasına tepki göstererek, “Andımızı geri istiyoruz” dedi.

    02 Nisan 2018 Pazartesi 10:44
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    Yaman; “Andımızı geri verin çocukları sevindirin”

    Haber: Kasım ŞAHİN

    Karar Resmi Gazete’de “27/8/2003 tarihli ve 25212 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinin 12’nci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır” ifadeleriyle belirtilmiş ve andımızın okullarda okutulması yasaklanmıştı. Zamanın Milli Eğitim Bakanı Reşit Galip’in yazdığı Andımız 1933’te okullarda okunmaya başlanmıştı.

    Yaman, konu hakkında şunları söyledi; “7 yaşında yağmurun altında soğukta titreyerek "Varlığım Türk Varlığına" armağan olsun diyerek ettiğimiz yemin Andımızdı, Simsiyahtı önlüklerimiz, alınlarımız apaktı. Kömürlü ütülerle ütülü yakalarımız bembeyazdı: Bir devlete hürmet öğretilirdi, bir de memlekete aşk, mutlu idik. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı müjdesi olarak ANDIMIZIN GERİ GETİRİLMESİNİ İSTİYORUZ ve BEKLİYORUZ.Çocuklarımızı bayramlarında sevindirelim” dedi.

    Anahtar Kelimeler: Türk, Eğitim, Sen, Bolu, Şube

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