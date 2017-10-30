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30 Ekim 2017 Pazartesi
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    • Yaman; “Cumhuriyet Anamdı, babamdı, sevgiydi”

    Cumhuriyet Kadınları Derneği Bolu Şubesi tarafından Cumhuriyetin 94’ncü yılı nedeniyle Cumhuriyet Balosu düzenlendi.

    30 Ekim 2017 Pazartesi 10:53
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    Yaman; “Cumhuriyet Anamdı, babamdı, sevgiydi”

    Haber: Semih Baykal

    29 Ekim Cumhuriyet Bayramının 94’ncü yılı tüm Türkiye’de olduğu gibi ilimizde de çeştli etkinliklerle kutlandı. Cumhuriyet Kadınları Derneği Bolu Şubesi de her yıl geleneksel olarak düzenlediği Cumhuriyet Balosu’nu Köroğlu Otel’de gerçekleştirdi. Baloda konuşma yapan Cumhuriyet Kadınları Derneği Bolu Şube Başkanı Güllü Yaman; “Bilindiği Cumhuriyetimiz; Vatanımızı ve ulusal varlığımızı yok etmeye çalışan küresel güç odaklarına o dönem ki adlandırma ile Düvel-i Muazzama’ya karşı gerçekleştirilen ebedi ve tek liderimiz ulu önder Atatürk’ün önderliğinde Kurtuluş savaşımız sonucu kurulmuştur. Bu husus Cumhuriyet’le ulusumuzun dış dünyaya karşı bağımsızlık boyutudur. Cumhuriyet’in diğer boyutu da; bağımsız bireylerden oluşan ulusun iç bağımsızlığıdır. Cumhuriyet; Halkı yönetilenlerden oluşan insan kütlesi olarak değil, aksine; bağımsız olarak düşünen, üreten hayata değer ve renk katan; tüm ulusla birlikte yönetime katılan onurlu bir insan olarak görür” dedi.

    “BİR GÜL BAHÇESİYDİ”

    Açıklamasının devamında Cumhuriyeti tanımlayan Yaman; “Cumhuriyet, kalıplaşmıştı belki aklımda. Oturduğumuz sıralarda öğrettikleri gibi kazıdık belleğimize. Aslında ne de farklıydı Cumhuriyet. İlkokulda sabahları okuduğum andımızdı, İstiklal Marşıydı Cumhuriyet. Özgürlüğümü hür benliğimle haykırdığım, ruhumun yaşam tarzıydı. Anamdı, babamdı, sevgiydi… kısacası hayatımın en önemli parçasıydı. Yani bir gül bahçesiydi” diye ifade etti.

    “HARİTASI OLMAYAN BİR HAZİNEDİR CUMHURİYET”

    Yaman, Cumhuriyetin haritası olmayan bir hazine olduğunu belirterek; “Unutmayalım, Bize bu ülke dedelerimizden miras kalmadı. Biz onu torunlarımızdan ödünç aldık. Öyle bir korumalıyız ki, Atatürk’ün bize bıraktığı emaneti canımız pahasına dedelerimizin yıllar önce bu vatanı koruduğu gibi. Yapabildiğimizin en iyisini yapalım şimdi. Unutmayalım haritası olmayan bir hazinedir Cumhuriyet. Hayatı bir şölene ve mutluluk adasına dönüştürme çabasıdır Cumhuriyet. Mutlu, kendisine ve diğer insanlara saygı duyan bir özgüvenin ifadesidir Cumhuriyet” şeklinde belirtti.  Son olarak Yaman; “Sonbaharın renk cümbüşünü yaşadığımız bu günlerde, toplumumuzun tüm kesimlerini ve renklerini oluşturan tüm insanlarımızla yeniden Cumhuriyetimizi kuran ebedi ve tek liderimiz Ulu Önder Atatürk ve kahramanlarımıza şükranlarımızı sunuyor, geleceğe dair ülkemizin bağımsızlığı ve ulusumuzu oluşturan her bir bireyinin özgür ve hayata mutlulukla katılan insanlar olması arzumuzu bir kez daha coşku ile sizlerle paylaşıyor, hepinize yönetim kurulum adına saygılarımızı sunuyorum” dedi.  

    Anahtar Kelimeler: Cumhuriyet, Kadınları, Derneği, Bolu, Şubesi

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