Haber: Kasım ŞAHİN

İllerde okulların şehre dağılımı eşit değildir. Okul türlerinin ise hem şehre dağılımı hem tür dağılımı eşit değildir.Sınava gireceklere kota koymak eğitim hakkının engellenmesidir. Diyen Yaman ara başlıklarla açıklamasını şöyle sürdürdü;

HÜKÜMET KAMUSAL EĞİTİMİ GÖZDEN ÇIKARMIŞ. PARASI OLAN ÖZEL OKULA GİTSİN DEMEKTEDİR

Ne olduğu belli olmayan bu sistem özel okullara yönelimi artıracak ve devlet okullarına ancak imkanı olmayanlar gidebilecektir.Bu yeni sistem şuanda ilk ve ortaokul kayıtlarında yoğun şekilde yaşadığımız sahte adres beyanı sıkıntısını lise kayıtlarına da taşıyacak.Nitelikli okullar olarak tanımlanan, sınavlı okullar olduğu sürece sınavı kaldırmak iddiasının tam bir hayal olduğu da artık anlaşılmıştır.Özel ders, kurs vb. ihtiyaçlar yeni sistemde de son gaz devam edecektir. Yarışılacak nitelikli okul sayısı azalacağı için yarış hızlanacaktır.

ŞEHİRLERDE KAST SİSTEMİ OLUŞACAKTIR...

Bazı illerimizin eğitiminde zaten şehrin doğusu Bangladeş batısı ise Belçika standartlarında iken bu ucube sistem uygulanırsa tam anlamıyla kast sistemi oluşacak ekonomik düzeyi yüksek bölgelerde ancak iyi okullar ve imkanı olan velilerin öğrencileri okuyabilecektir.

ASIL SORUN VE NİYET GİZLENMEKTEDİR

Sistemle bu kadar oynanmasının sebebi nedir? Şikayet mi vardır? Bir ihtiyaç analizi ya da bir eğitim şurası mı yapılmıştır da talep ortaya çıkmıştır? Derdiniz nedir? Yoksa siz aslında bütün okulları arka bahçe yapmak ve öğrenci değil seçmen mi yetiştirmek istiyorsunuz?Tam olarak yüksek sesle seslendirilmese de parası az olan veya olmayan insanlara söylenmek isteneni CEM KARACA aşağıdaki dizelerinde dile getirmiştir.

Gözümde tomurcuk yaşlar ağır ağır doğruldum

Ustam geldi sırtıma vurdu unut dedi romanları

İşçisin sen işçi kal giy dedi tulumları

İşçisin sen işçi kal işçisin sen işçi kal