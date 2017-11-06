banner133

banner101

banner120
06 Kasım 2017 Pazartesi
  • Sitene Haber Ekle
  • Künye
  • Yazar Kadrosu
  • İletişim
  • Reklam

    • Yaman; “Deli saçmasıyla karşı karşıyayız”

    Türk Eğitim Sen Bolu Şube Başkanı Hüsnü Yaman, TEOG sisteminin kaldırılması ve yeni düzenleme yapılması ile ilgili yaptığı açıklamada; “Sayın bakanın da aslında tam bilmediği sonuçları hesaplanamayan neden ihtiyaç duyulduğu açıklanamamış bir deli saçması ile karşı karşıyayız” diye konuştu.

    06 Kasım 2017 Pazartesi 12:24
    Bu haber 77 kez okundu
    Yaman; “Deli saçmasıyla karşı karşıyayız”
    Haber: Kasım ŞAHİN
    İllerde okulların şehre dağılımı eşit değildir. Okul türlerinin ise hem şehre dağılımı hem tür dağılımı eşit değildir.Sınava gireceklere kota koymak eğitim hakkının engellenmesidir. Diyen Yaman ara başlıklarla açıklamasını şöyle sürdürdü;
    HÜKÜMET KAMUSAL EĞİTİMİ GÖZDEN ÇIKARMIŞ. PARASI OLAN ÖZEL OKULA GİTSİN DEMEKTEDİR
    Ne olduğu belli olmayan bu sistem özel okullara yönelimi artıracak ve devlet okullarına ancak imkanı olmayanlar gidebilecektir.Bu yeni sistem şuanda ilk ve ortaokul kayıtlarında yoğun şekilde yaşadığımız sahte adres beyanı sıkıntısını lise kayıtlarına da taşıyacak.Nitelikli okullar olarak tanımlanan, sınavlı okullar olduğu sürece sınavı kaldırmak iddiasının tam bir hayal olduğu da artık anlaşılmıştır.Özel ders, kurs vb. ihtiyaçlar yeni sistemde de son gaz devam edecektir. Yarışılacak nitelikli okul sayısı azalacağı için yarış hızlanacaktır.
    ŞEHİRLERDE KAST SİSTEMİ OLUŞACAKTIR...
    Bazı illerimizin eğitiminde zaten şehrin doğusu Bangladeş batısı ise Belçika standartlarında iken bu ucube sistem uygulanırsa tam anlamıyla kast sistemi oluşacak ekonomik düzeyi yüksek bölgelerde ancak iyi okullar ve imkanı olan velilerin öğrencileri okuyabilecektir.
    ASIL SORUN VE NİYET GİZLENMEKTEDİR
    Sistemle bu kadar oynanmasının sebebi nedir? Şikayet mi vardır? Bir ihtiyaç analizi ya da bir eğitim şurası mı yapılmıştır da talep ortaya çıkmıştır? Derdiniz nedir? Yoksa siz aslında bütün okulları arka bahçe yapmak ve öğrenci değil seçmen mi yetiştirmek istiyorsunuz?Tam olarak yüksek sesle seslendirilmese de parası az olan veya olmayan insanlara söylenmek isteneni CEM KARACA aşağıdaki dizelerinde dile getirmiştir.
    Gözümde tomurcuk yaşlar ağır ağır doğruldum 
    Ustam geldi sırtıma vurdu unut dedi romanları 
    İşçisin sen işçi kal giy dedi tulumları 
    İşçisin sen işçi kal işçisin sen işçi kal

    Anahtar Kelimeler: Türk, Eğitim, Sen, Bolu, Şube

    Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

  • Ad Soyad:

  • Yorum:

  •  

    @name x

    • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

    İLGİLİ HABERLER

    YAZARLAR Tümü
  • Aydın Hitit Aydın Hitit LEŞ
  • ÖMER ERU ÖMER ERU ÜZER
  • Erhan Beykoz Erhan Beykoz Şeytanın Bacağını Kırdık (ANALİZ)
  • Oral Yılmaz Oral Yılmaz Bir Şehrin İnfazı
  • Mustafa NAMDAR Mustafa NAMDAR ANANIN ARDINDAN
  • Mustafa Cop Mustafa Cop BOLU’DA”N.HAVUTÇA”LI “KONGRE”DEN…
  • Onur Ustaoğlu Onur Ustaoğlu BURADAN GEÇMEK YASAK!
  • Cevat ÖZSOY Cevat ÖZSOY Cumhuriyet, Gerçek Manasına Daha Yeni Yeni Kavuşuyor
  • İsmail Hotakoğlu İsmail Hotakoğlu FESLİ VE SAKSI KAFALILARA CUMHURİYET'İN 94. YILDÖNÜMÜ
  • Levent Ömer BILTIR Levent Ömer BILTIR AŞIK MAHSUNİ ŞERİF
  • Reşat DEMİREL Reşat DEMİREL “Seben Kozyaka köyü örneğinde, köy kültürünün korunması ve yaşatılması için bir kırsal turizm proje önerisi...
  • Gürkan Dura Gürkan Dura HOŞGELDİNİZ SAİT HOCAM
  • Hasan DİNÇ Hasan DİNÇ İYİ PARTİ HAKKINDA
  • Fundem Ece Kaykaç Fundem Ece Kaykaç KEKEMELİK
  • İlhami Candemir İlhami Candemir TAŞ
  • Tayfun TAYŞİ Tayfun TAYŞİ Green Tea Tablet Nedir Ne İşe Yarar?
  • Sanem Özge Yücel Sanem Özge Yücel Cumhuriyet Anlamak ve Anlamlandırmak
  • RECAYİ ÇAĞLAR RECAYİ ÇAĞLAR “Sn. Cumhurbaşkanım” EHLİYET !!!
  • Nizamettin Yıldırım Nizamettin Yıldırım Atatürk’ün Cumhuriyet Hakkındaki Sözleri*
  • Tekin Aytugar Tekin Aytugar HOCAYI DEĞİŞTİRDİN, KAFAYI NASIL DEĞİŞTİRECEKSİN!!!
  • Mustafa Yıldırım Mustafa Yıldırım REHBER İMAMIN FETVASI
  • Suat Tosun Suat Tosun BULUŞAN DÜŞÜNCELER
  • Nafiye Ç. Özdemir Nafiye Ç. Özdemir An itibariyle kendinizi değerli hissettiren ödüller oluşturun;
  • Eyüp Bektaş Eyüp Bektaş TASMA!
  • Nihal Eker Nihal Eker GÖLGEDE KALMIŞ DÜŞLER
  • Makinist Makinist Biz Alaaddin Yılmaz’ın Ne dostuyuz ne de düşmanı
  • Kasım ŞAHİN Kasım ŞAHİN Çok ilginç Bakanlık bildirime kapatmış
  • Sevcan BİRGÖREN Sevcan BİRGÖREN SANATA YER AÇIN..
    • SENDE YAZ
    Ziyaretçi Defteri

    Siz de yazmak istemez misiniz?

    GAZETE MANŞETLERİ
    EN ÇOK OKUNANLAR
    EN ÇOK YORUMLANANLAR
    SAYFALAR
    ARŞİV
    banner82

    YAZILIM: Haber-Sistemi

    2017 © boluolay.com

    banner129