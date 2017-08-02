Haber: Semih Baykal

Türkiye Kamu Sen Bolu Şube Başkanı Hüsnü Yaman ve bağlı olduğu sendika Başkanları, Et Evi Bolu Çiftliğinde düzenledikleri kahvaltı ile basın mensuplarıyla bir araya geldi. Düzenlenen kahvaltıda 1 Ağustos’ta başlayacak kamu görevlilerinin 2018-2019 yıllarını kapsayacak toplu sözleşme görüşmelerindeki taleplerini açıklayan Yaman, Abant İzzet Baysal Üniversitesinin YÖK’ün Türkiye genelindeki güvenirlik ve eğitim kalitesi noktasında açıkladığı verilerde 103 Üniversite arasında 11’nci sıradan 83’üncü sıraya gerilemesini de değerlendirerek; “ bu tablo gerçekten acı verici” dedi.

“2018 YILINDA TOPLAM YÜZDE 20 ZAM İSTİYORUZ”

İlk olarak 2018-2019 yıllarını kapsayacak toplu sözleşme görüşmelerindeki taleplerini açıklayan Yaman; “2018 yılında en düşük memur maaşına 738,36 TL, ortalama memur maaşına 920.35TL zam istiyoruz. 2018 yılı için Ocak ayından geçerli olmak üzere seyyanen net 150TL, ilk altı ay için yüzde10, ikinci altı ay için de yüzde 10 artış ve bu artışların üzerine ekonomik büyüme ve refah paylarını içeren yüzde 3 zam istiyoruz. 2019 yılı için ise yine ocak ayından itibaren seyyanen net 150TL ve ilk altı ay için yüzde 8, ikinci altı ay içinde yüzde 8 artış ile üzerine ekonomik büyüme ve refah paylarını içeren yüzde 3 zam istiyoruz. 2019 yılı için de en düşük memur maaşına 779.78TL, ortalama memur maaşına ise 965,24TL zam istiyoruz” şeklinde açıkladı.

“CEMAATİN DEĞİL DEVLETİN REKTÖRÜ OLSUN İSTİYORUZ”

Yaman, açıklamasının ardından Abant İzzet Baysal Üniversitesinde FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında görevinden istifa eden Prof. Dr. Hayri Coşkun’un ardından gerçekleşecek olan Rektörlük seçimleri hakkında da açıklamalarda bulunarak; “ Öncelikle rektör atamalarında bizim talebimiz liyakat sistemidir. Rektörlük seçimin göstermelikten uzak, gerçekten uygulanabilir şekilde olması gerekiyor. En çok oyu alan insanın atanması ve en azında o üniversitedeki insanların teveccühüyle bir yerlere gelmesi gerektiğini düşünüyorum. Rektörlüğe kim seçildiği önemli değil. Önemli olan Üniversiteye katkı sağlayacak, bulunduğu yerden yukarılara taşıyacak birinin ataması gerekiyor. Benim adamım osun mantığının tekrar tekrar pişirilip önümüze konulmasını istemiyoruz. Biz cemaatin değil Devletin rektörü olsun istiyoruz. Artık geçmişte Abant İzzet Baysal Üniversitesinde yapılan hataların tekrarlanmasını istiyoruz” dedi.

“BU GERÇEKTEN ACI VERİCİ”

Son olarak Geçen hafta Türkiye genelindeki güvenirlik ve eğitim kalitesi noktasında açıkladığı verilerde AİBÜ’nün 11’inci sıradan 83’üncü sıraya gerilemesini değerlendiren Yaman; “ Abant İzzet Baysal Üniversitesinin, YÖK’ün Geçen hafta Türkiye genelindeki güvenirlik ve eğitim kalitesi noktasında açıkladığı verilerde 103 Üniversite arasında 11’nci sıradan 83’üncü sıraya gerilediği açıkladı. Bu gerçekten acı verici. 11’nci sıradan 83’ncü sıraya gelmesi son 5-6 yıl içerisinde meydana gelen bir olaydır. Dünyada her yıl ilk 100’e, 500’e ve 1000’e giren Üniversiteler var. Ama Türkiye’den bu sıralamaya giren Üniversitelerin az olması bizi üzüyor” ifadelerini kullandı.