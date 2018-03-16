Haber: Kasım ŞAHİN

Yaman, sosyal paylaşım sitesinden yaptığı açıklamada, kamuda halen kripto yöneticiler var olduğunu belirterek şu çarpıcı açıklamalarda bulundu; “Dün,Çözüm Süreci denen dönemde Türk Milliyetçisi idarecileri görevden alan sendika görünümlü makam çetesi halen iş başındadır.Halen daha makam kapma,yandaş atama derdindeler.Önümüzdeki atama döneminde Ehliyet ve Liyakat gene yok sayılacaksa,gene Türk Milliyetçileri yok sayılacaksa bunun bedeli ağır olur” dedi.

Yaman çarpıcı açıklamalarını şu sözleriyle tamamladı; “Her devrin yalakaları mı tercih edilecek,her dönemde adam olanlar mı göreceğiz.Süreci yakinen takip ediyoruz ve müdahil olacağız.Siyasi gücüne güvenerek arkadaşlarımızın önünü kesmeye çalışan kripto bürokratları not edeceğimiz,afişe edeceğimiz bilinsin.Ya arkadaşlarımızın itibarı iade edilecek ya da kamudaki kokuşmuş düzen devam edecek.Adalet,Liyakat ve Ehliyet talep ediyoruz. Yoksa Men Dakka Dukka”