Haber: Kasım ŞAHİN

Her 2 Temmuz’da yüreğimiz tutuşuyor. Üzerinden geçen 25 yıla rağmen acımız hala taze diyen Güllü Yaman, açıklamasını şöyle sürdürdü;

2 Temmuz 1993’te Pir Sultan Abdal Kültür Derneği‘nin dördüncüsünü düzenlediği Pir Sultan Abdal Şenlikleri Sivas’ta yapılıyordu. Birçok aydın sanatçı, ülkenin değişik yerlerinden gelen yurttaşlar, yurt dışından gelen konuklar, şenlik sebebiyle Sivas’ta bulunuyorlardı. Hazırlıklar aylar öncesi başlamıştı.Ancak semaha durmaya, şiir okumaya, şarkı türkü söylemeye, kardeşlik sofrası kurmaya hazırlananlar gibi katletmeye, yakmaya, öldürmeye de hazırlananlar vardı. Barış, kardeşlik, eşitlik diyenlerin nasıl gizli saklısı yoksa onlarında yoktu. Ve katletmeye öldürmeye hazırlıklı olan gerici ve yobazlar Madımak oteli önünde toplandılar. Saldırganlar oteli ateşe verdiler ve 33 insanımızı diri diri yaktılar.

2 TEMMUZ BİR BİLİNÇTİR

Yakılan insanlar aydınlar, şair ve yazarlar, bu ülkenin aydınları onuruydular. Dumanlara boğularak, diri yakılarak katledildiler. Tıpkı yüzyıllar önce dil, din, ırk ayrımı gözetmeksizin tüm halkın getirmiş, kardeşçe bir düzen için mücadele etmiş ve bu uğurda ömrünü vermiş Pir Sultan gibi.Katliamdan sonra açılan davalar ise tamamen göstermelikti. Bu davalar sonucunda hiçbir devlet görevlisi bırakın ceza almayı ciddi şekilde yargılanmadı. Daha sonrada zaman aşımına uğradı diyerek dava düşürüldü. Unutmayın 2 Temmuz bir linçtir, katliamdır.

Katliam üzerinden 25 yıl geçti. Toplumsal muhalefeti baskıyla, katliamlarla bastırmaya çalışanlar ülkemizi, yaşadığımız karanlık döneme getirdiler ve hala iş başındalar.

SİVAS YANGINI HALA SÜRÜYOR

İşte bu yüzden Sivas katliamının üzerinden 25 yıl geçmesine rağmen Sivas yangını hâlâ sürüyor. AKP iktidarı attığı her adımda, her icraatında toplumu gericileştirmeye ve dilencileştirmeye çalışıyor. Devlet bütün kadrolarına gericiler getiriliyor. Eğitim sistemi daha da gerici bir müfredatla oluşturuluyor. AKP eğitim, sağlık, barınma, ulaşım, beslenme gibi haklarımızı gasp ediliyor. O yüzden unutmamalıyız, unutturmamalıyız. Ne katledilen 33 canımızı, ne de katledilenleri. Çünkü her unuttuğumuzda yeni bir katliamla hatırlattılar bize. Unutmak yeni katliamlara davetiye çıkarmaktır Sivas’ı unutmayacağız, unutturmayacağız.

33 CANIN ÇIĞLIKLARI HALA KULAKLARIMIZDA

Çünkü Yanan 33 canın çığlıkları kulaklarımızda, acıları hala yüreklerimizde. Onlara yanan canlarımızla bin selam gönderiyoruz 2 Temmuz’da. Barış, kardeşlik, savaşsız ve sömürüsüz bir dünyaya, daha büyük bir özlem duyuyoruz şimdi. O nedenle anıyoruz her Temmuz’da yakınlarımızı sevginin, barışın, dostluğun, bilimin egemenliğinde bir dünya için. Ve hasretle,Ve özlemle,Ve unutmak,Ve kayıtsız kalmak ihanettir diyerek, Sivas’ı unutmayacağız, unutturmayacağız.