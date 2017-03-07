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07 Mart 2017 Salı
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    • Yaman; “Maşalarının barınmalarına asla müsaade etmeyeceğiz”

    Türkiye Kamu Sen Bolu İl Temsilcisi ve Türk Eğitim Sen Bolu Şube Başkanı Hüsnü Yaman ile Şube Başkanları bir araya geldiler. Yaman yaptığı açıklamada; “Şehitlerimiz kanlarıyla sulanmış bu topraklarda şer örgütlerinin ve maşalarının barınmalarına asla müsaade etmeyeceğimizi ilan ediyoruz” dedi.

    07 Mart 2017 Salı 12:53
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    Yaman; “Maşalarının barınmalarına asla müsaade etmeyeceğiz”

    Haber: Kasım ŞAHİN

    Bilindiği üzere ülkemiz zor ve sıkıntılı bir süreçten geçmektedir. Emperyalist devletlerin, Birinci Dünya Savaşı ile birlikte uygulamaya koymak istedikleri, Serv Antlaşması ile hayata geçiremedikleri Türk Milletini ve Türklüğü ortadan kaldırma planları günümüz itibariyle zirveye ulaşmıştır diyerek açıklamasını şöyle sürdürdü;

    Otuz yılı aşkın bir süredir, kırk bine yakın insanımızın canına, yüz milyarlarca dolarlık ekonomik kayba mal olan, emperyalist güçlerin maşası terör örgütü PKK ve uzantıları emellerine ulaşamayınca, bu defa 15 Temmuz 2016 da FETÖ terör örgütünü devreye sokarak 248 vatan evladının şahadetine, binlerce insanımızın gazi olmasına sebep olan darbe girişiminde bulunmuşlardır. Burada maalesef en acı olan, kendi insanımızın üzerine, yine Türk Milletinin Silah, Tank, Uçak ve Helikopterlerini kullanarak ateş açmış, devletimizi bölmeye ve yıkmaya çalışmışlardır. Bugün bile halen baktığımızda ülkemizi, dünya sahnesinde söz sahibi olmasını istemeyip her türlü ekonomik ve siyasi oyunlarla, köşeye sıkıştırıp çaresizliğe sürüklemeye çalışmaktadırlar.

    Unutulmamalıdır ki, Türk Milleti en zor zamanlarda, tüm vatandaşlarıyla beraber birlikte tek yumruk olarak hareket etmeyi başarmıştır. Unuttukları bir şey var ki Türk Milletinin bağrından kopan vatan evlatları, canı pahasına bu vatanı kanının son damlasına kadar savunmuşlardır ve savunacaklardır da.

    Vesayet maşalarının dünya sahnesinde ki alçak lobi faaliyetlerini Türk Milleti not etmektedir. Zamanı geldiğinde bu hainliklerin de hesabını mutlaka soracaktır. Bu manada geçtiğimiz hafta başlayan ve halen devam eden Bazı Avrupa Ülkelerinin, Devletimizin yöneticilerine karşı sergiledikleri düşmanca tutumu kınıyoruz. Bu alçakça tutum asla kabul edilemez. Bu hasmane tutum devlet yöneticileri nezdinde tüm Türk Milletine yapılmıştır. Türkiye Cumhuriyeti Devleti çok güçlü bir devlettir. Bu emperyalist devletler ve maşaları olan PKK ve FETÖ gibi terör örgütlerinin, milletçe karşısında durarak bu hainlerin üstesinden geleceğimizden kimsenin şüphesi olmasın.

    Birlik ve beraberliğimizin göstergesi olarak da bu hain işbirlikçilere karşı, ülkemizin tüm dinamiklerini tepki göstermeye ve harekete geçmeye davet ediyoruz. Şehitlerimiz kanlarıyla sulanmış bu topraklarda şer örgütlerinin ve maşalarının barınmalarına asla müsaade etmeyeceğimizi ilan ediyoruz.

    Türkiye Kamu-Sen Bolu İl Teşkilatı olarak, Ülkemizin içinde bulunduğu bu zor günlerde, bölücü terör örgütü PKK ve onun uzantıları YPG, PYD,  vatan haini terör örgütü FETÖ ve ülkemiz üzerinde hain emelleri olan emperyalist güçlerin karşısındadır. Her zaman olduğu gibi bugünde, yarında Türkiye Cumhuriyeti Devletinin yanındayız, devletimizin bekası ve milletimizin geleceği için kanımızın son damlasına kadar her türlü göreve hazırız.

     

     

    Anahtar Kelimeler: Türkiye, Kamu, Sen, Bolu, İl

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