banner133

banner101

09 Ekim 2017 Pazartesi
  • Sitene Haber Ekle
  • Künye
  • Yazar Kadrosu
  • İletişim
  • Reklam

    • Yaman; “MEB’de keyfiyet bitmiyor”

    Türk Eğitim Sen Bolu Şube Başkanı Hüsnü Yaman, öğretmenlerin sağlık kontrolünden geçirilmesi konusu hakkında açtı ağzını yumdu gözünü.

    09 Ekim 2017 Pazartesi 10:38
    Bu haber 157 kez okundu
    Yaman; “MEB’de keyfiyet bitmiyor”
    Haber: Kasım ŞAHİN 
    Yaman, Milli Eğitim Bakanlığını sert sözlerle eleştirdi. Yaman açıklamasında şunları söyledi; “Müsteşar imzalı bir yazıyla öğretmenlerin sağlık kontrolünde geçmeleri isteniyor. Elbette sağlık önemlidir. Ancak bu sağlık taraması öyle Sağlık Ocakları eliyle çözülecek gibi görünmüyor. Özel hastaneler uçuk ücretler isterken Devlet Hastaneleri ise bu tür bir uygulamamız yok diyerek tüm istenen tetkikleri aynı anda yapmıyor. Ya öğretmen günlerce ayrı ayrı randevular alarak hastanenin yolunu tutup eğitim öğretimi aksatacaktır, ya da cebinden yaklaşık beş yüz TL’yi özel hastanelere verecektir. Daha ucuza getirmeye çalışan öğretmen ise Özel Hastanelerin kampanyalarını beklemek durumundadır. Oysa bakanlık bir ay içerisinde bu işlemleri bitirin diye talimat vermiştir. Yine bir deli sonunu düşünmeden bir kuyuya taş atmış ve haydi çıkartın diye talimat vermiştir. Kardeşim devletin memuru, sigortalı sağlık giderlerini devlet karşılamakta mecburi değil mi? O zaman sağlık bakanlığıyla bir protokol yapacaksın. Öğretmenden ne istiyorsan hastaneye talimat gidecek öğretmen o gün izinli sayılacak ve çağrılacak. İşlemleri bir gün içinde bitecektir. Bu kadar kolay olan bir işi yokuşa sürmek karmaşık hale getirmek ancak Milli Eğitimi yöneten müsteşar ve ekibiyle mümkündür” diye ifade etti. 
    “DEVLET TECRÜBESİ OLAN ASLA BU KADAR ACEMİ DAVRANMAZ”
    Açıklamasının devamında Yaman; “Devlet tecrübesi olan asla bu kadar acemi davranmaz. Milli Eğitim yönetimindeki keyfiyet yalnız bu tür emri vakilerle sınırlı değildir elbette. Bu anlık kararlar eskiyi mumla aratır oldu. Geçmiş yıllarda bir uygulama yapılırken önce pilot bölgeler oluşturulur buradaki uygulamalar analiz edilirdi. Gerekli gözlemler yapılır ve bunların istatistikleri çıkartılırdı. Neticeye göre ya tamam ya da devam denilirdi. Oysa bugün yaptım oldubitti mantığı tüm hızıyla sürdürülmektedir. Bir değişiklik yapılırken ne millete ne de geleceğimize ne maliyet çıkacağı asla hesap edilmektedir. Bir ev hanımı bile evine yeni bir eşya alırken önceden alacağı eşyayı nereye koyacağını hesabını yaparken milyonları ilgilendiren konularda hiçbir hesap kitap yapılmadan, hiçbir hazırlık yapılmadan haydi kaldır deniliyor ve yerine ne konulacağı sonradan tartışılmaya başlanıyor. Yedi kocalı Hürmüz’e d önen Milli Eğitimin akıl babası kim, yöneteni kim gerçekten hiç kimse bilmiyor” dedi. 
    “YAPTIM OLDU BİTTİ ANLAYIŞI TÜM HIZIYLA SÜRDÜRÜLMEKTEDİR”
    Son olarak Yaman şunları söyledi; “ Sınıfında bir tek Suriye kökenli öğrenci bile bulunan öğretmeni oryantasyon adıyla seminere çağıran Milli Eğitim sokaklarda binlere varan Karabağ göçmeni çocuklara okulların kapılarını kapatarak büyük ayıba daha imza atmaktan geri kalmıyor. Sorunu İl Milli Eğitime ilettiğimizde aldığımız cevap devlet Suriyeliler konusunda yönetmelik çıkartmıştır. Ancak bu konuda herhangi bir düzenleme yapmamıştır. Bir başka sorun ise Mısır’a göçen Doğu Türkistanlı kardeşlerimiz için çözümsüzlüğünü korumaktadır. Çin yönetimi Mısır yönetimine baskı yaparak buradaki Doğu Türkistanlıları sınır dışı etmesini istemiştir. Buradaki kardeşlerimiz sınır dışı edilince gidecekleri tek yer olarak Türkiye’yi görmüş ve buraya gelmişlerdir. Ne yazık ki Suriyelilere verilen imkanlardan bu kardeşlerimiz de istifade edemiyorlar. Sonuç olarak; Yüce Allah’ın akrabaya yardım edin emrine de kulak tıkayan Milli Eğitim de hiçbir ölçü ve değer dikkate alınmıyor. Keyfe keder bir anlayışla yaptım oldu bitti anlayışı tüm hızıyla sürdürülmektedir. Bu keyfi anlayış ne Eğitim ve Öğretime, ne de millet olma şuur ve bilincine hiçbir değer katmamaktadır” şeklinde söyledi. 

    Anahtar Kelimeler: Türk, Eğitim, Sen, Bolu, Şube

    Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

  • Ad Soyad:

  • Yorum:

  •  

    @name x

    • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

    İLGİLİ HABERLER

    YAZARLAR Tümü
  • Oral Yılmaz Oral Yılmaz Oğlum Nerede?
  • Tekin Aytugar Tekin Aytugar Başkanda benim, Futbol Şube Sorumlusu da benim diyen zihniyetler ve İzlanda!!!
  • Fundem Ece Kaykaç Fundem Ece Kaykaç Çocuğumla Nasıl İletişim Kurmalıyım?
  • Mustafa Cop Mustafa Cop Kent Konseyi S.O.S. mi Veriyor?..
  • Mustafa NAMDAR Mustafa NAMDAR SINAV KARMAŞASINDA ÖĞRETMEN
  • İlhami Candemir İlhami Candemir Gözlerden kaçanlar
  • Onur Ustaoğlu Onur Ustaoğlu SUİİSTİMAL BUNUN NERESİNDE?
  • Sanem Özge Yücel Sanem Özge Yücel METAL YORGUNLUĞUNUN BİZLERE ETKİSİ
  • Suat Tosun Suat Tosun BULUTLARI ANLAMAK
  • Makinist Makinist Biz Alaaddin Yılmaz’ın Ne dostuyuz ne de düşmanı
  • Mustafa Yıldırım Mustafa Yıldırım Musul'u Ecdadınız Halifeye Sorun!
  • Aydın Hitit Aydın Hitit İYİ KÖTÜ ÇİRKİN
  • Erhan Beykoz Erhan Beykoz İki Farklı Boluspor
  • Levent Ömer BILTIR Levent Ömer BILTIR BOLUSPOR UN EN İYİ ONBİRİ …
  • İsmail Hotakoğlu İsmail Hotakoğlu İnancıyla taban tabana zıt yaşamak
  • Gürkan Dura Gürkan Dura ÖNCE İNANMAK GEREK
  • RECAYİ ÇAĞLAR RECAYİ ÇAĞLAR 2023’mü önemli yoksa 2039’mu?
  • Nizamettin Yıldırım Nizamettin Yıldırım Yollar
  • Kasım ŞAHİN Kasım ŞAHİN Çok ilginç Bakanlık bildirime kapatmış
  • Sevcan BİRGÖREN Sevcan BİRGÖREN SANATA YER AÇIN..
  • Cevat ÖZSOY Cevat ÖZSOY Tozlu Raflar’ da Bolu
  • Hasan DİNÇ Hasan DİNÇ MAİDE SURESİNİN 54. AYETİ ( X )
  • Bülent Dinçtürk Bülent Dinçtürk LAF CAMBAZI MÜHENDİSLİĞİ
  • Nihal Eker Nihal Eker ÖFKE
  • Nafiye Ç. Özdemir Nafiye Ç. Özdemir Hayvanlar…
  • ÖMER ERU ÖMER ERU YİRMİALTI AĞUSTOS SABAHI
  • Eyüp Bektaş Eyüp Bektaş CENAZE ARTİSTLERİ !
  • Seyfi Alp Seyfi Alp Sezon başında Boluspor’a başarı dilerken
    • SENDE YAZ
    Ziyaretçi Defteri

    Siz de yazmak istemez misiniz?

    GAZETE MANŞETLERİ
    EN ÇOK OKUNANLAR
    EN ÇOK YORUMLANANLAR
    BUGÜN
    BU HAFTA
    BU AY
    SAYFALAR
    ARŞİV
    banner82

    YAZILIM: Haber-Sistemi

    2017 © boluolay.com

    banner109

    banner124