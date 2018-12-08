banner133

banner128

banner120
08 Aralık 2018 Cumartesi
  • Sitene Haber Ekle
  • Künye
  • Yazar Kadrosu
  • İletişim
  • Reklam

    • Yaman; Türk kadını Atatürk sayesinde seçme ve seçilme hakkı kazandı”

    Cumhuriyet Kadınlar Derneği Bolu Şube Başkanı Güllü Yaman, Mustafa Kemal Atatürk tarafından, 5 Aralık Türk Kadınına Seçme ve seçilme hakkı verilmesinin 84’üncü yılı nedeniyle mesaj yayınladı.

    05 Aralık 2018 Çarşamba 11:45
    Bu haber 333 kez okundu
    Yaman; Türk kadını Atatürk sayesinde seçme ve seçilme hakkı kazandı”

    Haber: Kasım ŞAHİN

    Yaman, günün anlam ve önemine dair şunları söyledi; “Bundan  84 yıl önce bugün;  tüm dünya devletlerinde de henüz haklar anlamında kadın erkek eşitliği dillendirilmezken ileri görüşlülüğü, insana olan saygısı, devlet adamlığı bugün bile kimse ile kıyas edilmeyen Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk sayesinde Türk Kadını seçme ve seçilme hakkına sahip olmuştur.  Kadın ve erkeğin eşit olduğunu  tüm dünyaya ilan eden Atatürk'ü şükran, minnet ve özlemle anıyoruz” dedi. Yaman, açıklamasını şöyle sürdürdü; Mustafa Kemal Atatürk, 1925'te Kastamonu'da yaptığı konuşmada  “Toplumu kalkındırmak istiyorsak, izlememiz gereken daha emin ve daha etkili bir yol vardır. O da Türk kadınını çalışmalarımıza ortak etmek, hayatımızı onunla birlikte yürütmek, kadının, bilimsel, toplumsal ve ekonomik hayatta erkeğin ortağı, arkadaşı, yardımcısı ve koruyucusu yapma yoludur” dedi.

    Yaman, açıklamasını şöyle sürdürdü; 5 Aralık 1934 yılında Türk Kadınına Seçme ve seçilme hakkı vermiştir. Türkiye Cumhuriyeti bu konuda pek çok batılı ülkeye öncülük etmiştir. Ancak hakların verildiği yıllarda kadınların mecliste temsil oranıyla Dünya  2. İken  şimdi Dünya sıralamasında 133. Sıradadır. Zaman içerisinde doğru oranda ilerlememiştir.    Kadın birey olarak kendine yüklenen rolleri başarı ile taşımıştır. İyi anne olmuş, iyi eş olmuş, iyi öğretmen olmuş, iyi gelin olmuş, iyi profesör olmuş, iyi idareci olmuş ama iş siyasete gelince toplumdaki sayısal çoğunluğu %50 ye yakın iken temsil oranı %17 'de kalmıştır. Bu açıkça bir eşitsizliktir. Oysa ki hukuk ve demokrasinin en önemli koşullarından biri insan haklarının özel olarak da kadının insan haklarının yasalarla güvence altına alınması zorunluluğudur.

    Bilinmelidir ki  biz kadınlar doğuştan taşıdığımız özelliklerin ve farklılıkların ayırdındayız. Yani doğamız gereği taşıdığımız farklılıkların bilincindeyiz. Ve istiyoruz ki; bizi yönetenler haklarımızı eşit kullanmak isteğimizin bilincinde olsunlar.Kadına yönelik şiddet başta olmak üzere kadın sorunlarının en iyi yine kadınlar tarafından bilineceğini, buna dair çözüme kavuşturulacak yerin  ise Parlamento olduğunu, ancak kadın sorunlarını çözmesini erkeklerden istemek zorunda olmak  istemediğimizi, Siyasette kadının eşit temsilinin sağlanmaması halinde demokrasiden bahsetmenin mümkün olmayacağını bir kere daha dile getiriyor Seçim Kanununda gerekli  düzenleme yapılarak kadının hak ettiği eşit temsile kavuşturulmasını,

    Siyasi partiler Kanununda gerekli düzenlemeler yapılarak kadınların yalnızca seçim zamanlarında broşür dağıtmak, kapı kapı gezmek ya da seçilemeyecek yerlerde vitrin oluşturmasının önüne geçilmesini istiyoruz.Ayrıca bugün Cumhuriyet Kadınları Derneği olarak, kuruluşumuzun 21. Yılı. Cumhuriyet Kadınları Derneği olarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Cumhuriyetin değerlerini korumak için üzerimize düşen görevleri yapmaya devam edeceğiz. 21 yıllık bir geçmişi olan derneğimiz ülkemizi emperyalizmin ve orta çağ güçlerinin zulmünden kurtaran Mustafa Kemal Atatürk’ün devrim meşalesini taşımaya yükseklerde tutmaya, hak ettiğimiz koşullara ulaşıncaya kadar mücadele etme kararlılığında olduğumuzu belirtir. Kadına Seçme ve Seçilme Hakkı verilmesinin 84. Yılını kutlarız.

    Anahtar Kelimeler: Cumhuriyet, Kadınlar, Derneği, Bolu, Şube

    Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

  • Ad Soyad:

  • Yorum:

  •  

    @name x

    • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

    İLGİLİ HABERLER

    YAZARLAR Tümü
  • Mustafa Yıldırım Mustafa Yıldırım DESTİNA, GÜZEL KIZ
  • Mustafa Cop Mustafa Cop Geleceğe Değer Katanlarla Paşaköyde Toparlandık
  • Onur Ustaoğlu Onur Ustaoğlu YETKİLİLER ÖĞRENCİ OLURSA… !
  • ERDAL TANRIVERDİ ERDAL TANRIVERDİ NEREDE KADIN HAKLARI?
  • Levent Ömer BILTIR Levent Ömer BILTIR BOLUSPOR İTÜ BASKETBOL - REFİK DURBAŞ
  • Gürkan Dura Gürkan Dura BİR MAÇIN HİKAYESİ
  • METE FERAH METE FERAH ÇEVREMİZİ NASIL GÖRÜYORUZ?
  • Nilgün Özerdoğan Nilgün Özerdoğan YUNAN ADALARI GEZİSİ -7
  • İsmail Hotakoğlu İsmail Hotakoğlu Menfaat
  • Mustafa NAMDAR Mustafa NAMDAR ÖĞRETMENLER GÜNÜMÜZ
  • Suat Tosun Suat Tosun TARİHTE ORTADOĞUYA KİMİ BAKIŞLAR…
  • AYHAN DEMİRCİ AYHAN DEMİRCİ BELEDİYENİN “KARA KULELERİ”
  • Cevat ÖZSOY Cevat ÖZSOY Bolu Yeni Başkana Hazırlanıyor
  • Nafiye Ç. Özdemir Nafiye Ç. Özdemir KOMŞULUK…
  • Kasım ŞAHİN Kasım ŞAHİN Kahvaltı bahane
  • İlhami Candemir İlhami Candemir KÖŞEYİ DÖNENLER
  • Nizamettin Yıldırım Nizamettin Yıldırım Ben de Adayım.
  • Aydın Hitit Aydın Hitit NEREYE?
  • Şenda Aksungur Şenda Aksungur BOLU TARIM VE ONERILER
  • ÖMER ERU ÖMER ERU BOLU KÜLTÜR VE TURİZM
  • Makinist Makinist Size işin doğrusunu söyleyeyim
  • Erhan Beykoz Erhan Beykoz Sevinç ve Hüzün (ANALİZ)
  • NAZIM BAŞ NAZIM BAŞ Sağlıkta Dönüşüm Programı finansal inceleme,
  • RECAYİ ÇAĞLAR RECAYİ ÇAĞLAR GÖZDEN KAÇANLAR
  • Reşat DEMİREL Reşat DEMİREL Kanapiçe Koyu Hadisesi ve Atatürk’ün Bolu’ya Gelişi..
  • Sanem Özge Yücel Sanem Özge Yücel Gölcük rant kapısı değil, doğa harikasıdır!
  • Bülent Dinçtürk Bülent Dinçtürk Milletvekili adaylarına: MASALI, ŞOVU BIRAKIN PROJELERİNİZİ ANLATIN
  • Aykut KARAGÜZEL Aykut KARAGÜZEL KAPANMASINA 10 GÜ N KALDI !!!
    • SENDE YAZ
    Ziyaretçi Defteri

    Siz de yazmak istemez misiniz?

    GAZETE MANŞETLERİ
    EN ÇOK OKUNANLAR
    EN ÇOK YORUMLANANLAR
    BUGÜN
    BU HAFTA
    BU AY
    SAYFALAR
    ARŞİV
    banner82

    YAZILIM: Haber-Sistemi

    2018 © boluolay.com

    banner129