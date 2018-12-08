Haber: Kasım ŞAHİN

Yaman, günün anlam ve önemine dair şunları söyledi; “Bundan 84 yıl önce bugün; tüm dünya devletlerinde de henüz haklar anlamında kadın erkek eşitliği dillendirilmezken ileri görüşlülüğü, insana olan saygısı, devlet adamlığı bugün bile kimse ile kıyas edilmeyen Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk sayesinde Türk Kadını seçme ve seçilme hakkına sahip olmuştur. Kadın ve erkeğin eşit olduğunu tüm dünyaya ilan eden Atatürk'ü şükran, minnet ve özlemle anıyoruz” dedi. Yaman, açıklamasını şöyle sürdürdü; Mustafa Kemal Atatürk, 1925'te Kastamonu'da yaptığı konuşmada “Toplumu kalkındırmak istiyorsak, izlememiz gereken daha emin ve daha etkili bir yol vardır. O da Türk kadınını çalışmalarımıza ortak etmek, hayatımızı onunla birlikte yürütmek, kadının, bilimsel, toplumsal ve ekonomik hayatta erkeğin ortağı, arkadaşı, yardımcısı ve koruyucusu yapma yoludur” dedi.

Yaman, açıklamasını şöyle sürdürdü; 5 Aralık 1934 yılında Türk Kadınına Seçme ve seçilme hakkı vermiştir. Türkiye Cumhuriyeti bu konuda pek çok batılı ülkeye öncülük etmiştir. Ancak hakların verildiği yıllarda kadınların mecliste temsil oranıyla Dünya 2. İken şimdi Dünya sıralamasında 133. Sıradadır. Zaman içerisinde doğru oranda ilerlememiştir. Kadın birey olarak kendine yüklenen rolleri başarı ile taşımıştır. İyi anne olmuş, iyi eş olmuş, iyi öğretmen olmuş, iyi gelin olmuş, iyi profesör olmuş, iyi idareci olmuş ama iş siyasete gelince toplumdaki sayısal çoğunluğu %50 ye yakın iken temsil oranı %17 'de kalmıştır. Bu açıkça bir eşitsizliktir. Oysa ki hukuk ve demokrasinin en önemli koşullarından biri insan haklarının özel olarak da kadının insan haklarının yasalarla güvence altına alınması zorunluluğudur.

Bilinmelidir ki biz kadınlar doğuştan taşıdığımız özelliklerin ve farklılıkların ayırdındayız. Yani doğamız gereği taşıdığımız farklılıkların bilincindeyiz. Ve istiyoruz ki; bizi yönetenler haklarımızı eşit kullanmak isteğimizin bilincinde olsunlar.Kadına yönelik şiddet başta olmak üzere kadın sorunlarının en iyi yine kadınlar tarafından bilineceğini, buna dair çözüme kavuşturulacak yerin ise Parlamento olduğunu, ancak kadın sorunlarını çözmesini erkeklerden istemek zorunda olmak istemediğimizi, Siyasette kadının eşit temsilinin sağlanmaması halinde demokrasiden bahsetmenin mümkün olmayacağını bir kere daha dile getiriyor Seçim Kanununda gerekli düzenleme yapılarak kadının hak ettiği eşit temsile kavuşturulmasını,

Siyasi partiler Kanununda gerekli düzenlemeler yapılarak kadınların yalnızca seçim zamanlarında broşür dağıtmak, kapı kapı gezmek ya da seçilemeyecek yerlerde vitrin oluşturmasının önüne geçilmesini istiyoruz.Ayrıca bugün Cumhuriyet Kadınları Derneği olarak, kuruluşumuzun 21. Yılı. Cumhuriyet Kadınları Derneği olarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Cumhuriyetin değerlerini korumak için üzerimize düşen görevleri yapmaya devam edeceğiz. 21 yıllık bir geçmişi olan derneğimiz ülkemizi emperyalizmin ve orta çağ güçlerinin zulmünden kurtaran Mustafa Kemal Atatürk’ün devrim meşalesini taşımaya yükseklerde tutmaya, hak ettiğimiz koşullara ulaşıncaya kadar mücadele etme kararlılığında olduğumuzu belirtir. Kadına Seçme ve Seçilme Hakkı verilmesinin 84. Yılını kutlarız.