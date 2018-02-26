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26 Şubat 2018 Pazartesi
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    • Yaman; “Unutursak Kalbimiz Kurusun!”

    Türk Eğitim Sen Bolu Şube Başkanı Hüsnü Yaman, Hocalı katliamının 26. Yılı nedeniyle yaptığı açıklamada; “Unutursak kalbimiz kurusun” dedi.

    26 Şubat 2018 Pazartesi 10:18
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    Yaman; “Unutursak Kalbimiz Kurusun!”

    Haber: Kasım ŞAHİN

    Yaman konu hakkında şunları söyledi; Ermeniler 1992 yılının 25 Şubat'ını 26 Şubat'a bağlayan gecesinde Kuzey-Azerbaycan'ın Yukarı Karabağ bölgesinin #Hocalı kasabasında,106'sı kadın, 63'ü çocuk ve 70'i yaşlı olmak üzere, toplam 613 masum Azerbaycan Türkü soydaşımızı kandaşımızı barbarca katletmiştir.

    Bu katliamda,76'sı çocuk, 487 kişi yaralanmış,1275 kişi ise Ermeniler tarafından esir alınmıştır,O tarihten bu yana kayıp olan 150 Azerbaycan Türkünün nerede olduğu yaşayıp yaşamadıkları ise maalesef halen bilinmiyor. Hocalı katliamının 26.Yılı. Ruhları Şad Mekanları Cennet Olsun...

    TARİH 25 ŞUBAT 1992… YER: HOCALI…

    Ermeni doktorZoriBalayan, katliam sırasında pencereye çivilenmiş bir erkek çocuk gördü. Aklına kendince dahiyane bir fikir geldi.Canlı bir çocuğun, derisi yüzüldükten sonra kaç dakika yaşayacağını hesaplamak için kolları sıvadı.Küçük çocuğun çığlıklarına aldırmadan kafası dahil bütün derisini yüzdü.Sonra karşısına geçip saat tutmaya başladı.Çocuğun kan kaybından ölümü, 7 dakika sonra gerçekleşti.

    “Doktor” ünvanlı cani, akşam bu deneyi üç çocuk üzerinde daha gerçekleştirdi. Bir süre sonra, vahşi deneyini Ruhumuzun Canlanması adlı kitabında, gururla itiraf ettive bizim kinimiz her zaman taze.Unutursak Kalbimiz Kurusun!

    Anahtar Kelimeler: Türk, Eğitim, Sen, Bolu, Şube

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