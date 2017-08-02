Haber: Kasım ŞAHİN

Konu hakkında gazetemize özel bir açıklamada bulunan Türk Eğitim Sen Bolu Şube Başkanı Hüsnü Yaman şunları söyledi; “Bu tablo ilimiz için tek kelimeyle bir ayıp, utanç verici bir durumdur. Unutmayalım en büyük hata hatanın nerden geldiğini araştırmamaktır. Fiziki olarak eksiğimiz bulunmamaktadır. Her yıl olduğu gibi bu durumu ilimizdeki meslek liselerinin varlığına bağlamak yanıltıcı olur. Bizce ana neden her okulda olduğu gibi idareci kadrolarının liyakatsiz, tarafgir kişilere teslim edilmesi öğrenci başarısını bir kenara itmiş öncelikle öğretmen arkadaşlarımız arasında çalışma barışını bozmuştur. En büyük fırsatımız olan ilimizde AİBÜ ile gerekli işbirliğinin bir türlü sağlanamaması, geçen yıl yoğun şekilde karşı çıkmamıza rağmen Anadolu ve Fen liselerinin öğrenci kontenjanlarının sürekli azaltılması kaçınılmaz bu sonucu doğurmuştur. Bunun gibi bir çok neden sayılabilir” diye konuştu.

Yaman; Ayrıca 10. Sınıftan itibaren okul veli diyaloğunun sıkı bir şekilde sağlanamaması öğrencilerin kontrolünü azaltmış, veli okul diyaloğunun azalması ise beraberinde öğrenci başarı takibi ayağını eksiltmiştir. Öğrencilerimiz için bu çağlar ergenlik dönemi olduğu için hassas dönemlerdir. Sağlıklı iletişim çok önemlidir açıklamasında bulundu.