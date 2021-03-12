Yaman ve Nazar öksüz kaldı

Mudurnu’da yaşayan Mehmet Yerlikaya, anneleri ölen Yaman ve Nazar adını verdiği ikiz oğlaklara evinde bakmaya başladı. Biberondan süt içirilerek beslenen oğlaklar evin moral kaynağı oldu.

Yaman ve Nazar öksüz kaldı


 

Mudurnu ilçesinde yaşayan Mehmet Yerlikaya, dağda keçilerini otlattığı sırada keçilerinden biri ikiz yavruladı. Ancak keçi doğumdan sonra ölünce oğlaklar öksüz kaldı. Yerlikaya, "Yaman" ve "Nazar" adını verdiği öksüz oğlaklara evinin kapısını açtı ve oğlakları 5 yaşındaki oğlu Melih ile birlikte beslemeye başladı. Havaların soğumasıyla birlikte evin içinde bakılmaya başlayan Yaman ve Nazar evde çocuklarla birlikte oyun oynuyor, biberondan süt içiyor. Evin neşesi ve moral kaynağı oldukları söylenen oğlaklar, havaların ısınmasıyla beraber köyde otlamaya çıkacakları zamanı bekliyor

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